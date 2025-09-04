Fermeture temporaire de l’autoroute Est-Ouest : un incident perturbe la circulation vers Alger

Un nouvel accident de la route a contraint les services de la Gendarmerie nationale à fermer provisoirement une portion de l’autoroute Est-Ouest.

La mesure, annoncée ce jeudi matin, concerne l’axe reliant les wilayas de Sidi Bel Abbès et Mascara, au niveau du pont Lakdado dans la commune de Zahana, en direction d’Alger.

Autoroute Est-Ouest : une fermeture nécessaire pour dégager un engin accidenté

Selon la plateforme « Tariki », qui relaie en temps réel l’état du trafic routier, l’incident s’est produit lorsqu’un tracteur routier a été impliqué dans un accident.

Afin de sécuriser les lieux et permettre l’évacuation de l’engin lourd, les autorités ont ordonné la fermeture temporaire du tronçon concerné.

La décision vise à éviter tout danger pour les automobilistes et à fluidifier l’opération de dégagement. Les usagers de la route ont été invités à emprunter des axes secondaires jusqu’à la réouverture de l’autoroute.

Conseils aux automobilistes et gestion du trafic

Sur place, les équipes de la Gendarmerie nationale sont mobilisées pour orienter les conducteurs vers des itinéraires alternatifs. Les autorités appellent à la prudence et rappellent l’importance de respecter les consignes données sur place.

Les conducteurs peuvent également consulter régulièrement la plateforme « Tariki » pour suivre l’évolution de la situation et anticiper leurs déplacements.

Cette fermeture provisoire met une fois de plus en lumière la vulnérabilité des grands axes routiers face aux accidents de circulation, notamment sur l’autoroute Est-Ouest, où le flux quotidien de véhicules est particulièrement dense.