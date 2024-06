Fermeture temporaire de la circulation à “la Côte” : les détails du projet dévoilés !

Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé la fermeture temporaire à la circulation de la route nationale RN 1 et de la rocade Sud au niveau de “la Côte” à Bir Mourad Raïs. Cette mesure, effective à partir de ce lundi 24 juin, durera six (6) mois. Terfi Amel, Cheffe de projet de la Direction des Travaux Publics (DTP) de la wilaya d’Alger, est revenue sur les mesures mises en place pour dévier la circulation et a expliqué les détails du projet d’aménagement des accès à la gare multimodale de Bir Mourad Raïs.

Lors d’un entretien accordé à notre journal, la Cheffe de projet de la DTP de la wilaya d’Alger a précisé que cette fermeture temporaire s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement des accès à la gare multimodale de Bir Mourad Raïs. Ces travaux d’aménagement se dérouleront en plusieurs phases. La première phase concerne la démolition des parties ouvertes des deux trémies fermées à la circulation. Tandis que la deuxième phase impliquera la mise en place d’éléments constructifs préfabriqués pour reconstruire et prolonger les trémies sur une longueur de 300 mètres.

À LIRE AUSSI :

>> Alger : un important axe routier fermé à la circulation pendant au moins 6 mois

Le projet comprend également la création de passages piétons souterrains pour permettre un accès direct à la future gare multimodale, ainsi que la réalisation d’un grand giratoire en surface, facilitant l’accès à la gare et la distribution vers les autres directions.

S’exprimant sur la durée des travaux, la même responsable a fait part de la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour respecter les délais, notant que les services de la wilaya avaient soigneusement choisi la date du début des travaux, coïncidant avec les grandes vacances d’été, afin de minimiser les désagréments pour les citoyens.

En outre, Terfi Amel a aussi souligné que ce projet vise à décongestionner la circulation au niveau de “la Côte”, un point noir de la circulation dans la capitale, assurant qu’une fois terminé, le projet contribuera efficacement à fluidifier le trafic et à améliorer le cadre de vie des habitants et des visiteurs de la wilaya d’Alger.

La circulation temporairement fermée au niveau de “la Côte” : voici le plan des déviations !

Avec l’annonce de la fermeture temporaire de la route nationale RN 1 et de la rocade Sud au niveau de “la Côte”, les services de la wilaya d’Alger ont publié un plan détaillant les déviations mises en place pour assurer la circulation routière.

Sur ce plan, les trémies fermées à la circulation sont représentées en jaune. La déviation en rose contourne la future gare multimodale et indique le sens de la circulation pour les conducteurs venant de Blida vers Dar El Beïda, Ben Aknoun et Bir Mourad Raïs. En violet, le plan montre la déviation pour les utilisateurs de la route venant de Dar El Beïda et de Bir Mourad Raïs en direction de Blida. Enfin, la déviation en vert qui contourne aussi la future gare concerne les conducteurs venant de Bir Mourad Raïs et souhaitant se rendre à Dar El Beïda.

Ces mesures, bien que temporaires, visent à assurer une circulation fluide et sécurisée pendant toute la durée des travaux. Ainsi, il est important de suivre attentivement ces déviations pour minimiser les désagréments. D’ailleurs, la wilaya d’Alger a mis en place une signalisation adéquate pour guider et orienter les automobilistes tout au long des travaux. Les services de la wilaya d’Alger n’ont pas manqué de s’excuser pour la gêne occasionnée et ont invité les conducteurs à emprunter d’autres itinéraires et à respecter les panneaux de signalisation mis en place.