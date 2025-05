Fermeture temporaire de 2 routes à Alger : voici les horaires et les déviations à retenir

Les autorités d’Alger annoncent la fermeture de deux axes routiers importants pendant deux nuits. Des travaux obligent à bloquer la circulation pour poser des poutres sur des ouvrages d’art.

Une opération technique et minutieuse, qui chamboulera les habitudes nocturnes des usagers et exigera patience et vigilance. Voici les horaires et les itinéraires alternatifs à suivre.

Fermetures temporaires sur la route Birtouta–Zéralda et entre Souidania et Ouled Fayet pour cause de travaux

Dans un communiqué officiel publié ce mercredi, les services de la wilaya d’Alger ont informé les usagers que des perturbations de circulation interviendront temporairement sur deux axes stratégiques, dans le cadre de travaux liés à la double voie de la route de wilaya n°142.

Deux secteurs sont concernés :

Le second périphérique (sens Birtouta–Zéralda), à hauteur du quartier Rochi. La route de wilaya n°142, sur le tronçon reliant Souidania à Ouled Fayet.

L’objectif de ces fermetures est la mise en place de poutres techniques sur les ouvrages d’art du chantier, une étape essentielle dans l’évolution des travaux de modernisation.

Alger : des horaires précis et des itinéraires de déviation mis en place

Les fermetures interviendront de manière nocturne, afin de minimiser l’impact sur la circulation diurne. Voici le calendrier communiqué par la wilaya :

Jeudi 1er mai 2025, de 22h à 7h (vendredi matin)

de 22h à 7h (vendredi matin) Vendredi 2 mai 2025, de 22h à 6h (samedi matin)

🟢 À LIRE AUSSI : Alger accueille la 2e édition du Festival des Sports : 3 jours d’activités gratuites et familiales

Alger : pour chaque tronçon, des plans de déviation spécifiques

Pour le périphérique (Birtouta–Zéralda), la circulation sera déviée temporairement via la voie opposée (Zéralda–Birtouta), puis réintégrera son axe d’origine après la zone des travaux.

Par ailleurs, pour la route de wilaya n°142 (Souidania – Ouled Fayet), les déviations diffèrent selon le sens de circulation.

Dans le sens Souidania vers Ouled Fayet :

Déviation par la route de wilaya n°133

Passage par le rond-point de Douéra

Connexion avec le deuxième périphérique

Emprunt de la route nationale n°36 jusqu’à Ouled Fayet

Dans le sens inverse, de Ouled Fayet vers Souidania :

Déviation par la RN 36

Passage par le deuxième périphérique

Traversée du rond-point de Douéra

Retour sur la route de wilaya n°133 en direction de Souidania

Routes fermées : une opération technique délicate sur fond de modernisation urbaine de la capitale

La nature des travaux (la pose de poutres d’ouvrages d’art) implique des interventions techniques lourdes, nécessitant des conditions de sécurité optimales. D’où ces fermetures nocturnes, plus propices aux manœuvres d’engins et au déplacement de structures métalliques volumineuses.

🟢 À LIRE AUSSI : Fête des travailleurs – 1ᵉʳ mai en Algérie : avant de sortir ce jeudi, voici la météo prévue !

Ces ajustements temporaires s’inscrivent dans un plan plus large de modernisation du réseau routier de la capitale. L’objectif est double, améliorer la fluidité du trafic et renforcer la sécurité des usagers.