Les automobilistes qui empruntent régulièrement le secteur de Chevalley devront adapter leurs déplacements ce week-end. La wilaya d’Alger annonce une fermeture temporaire de la circulation à proximité du complexe olympique Mohamed-Boudiaf, en raison de travaux préparatoires à la réalisation d’un tunnel souterrain. L’interruption concernera deux nuits consécutives, avec des itinéraires de déviation prévus pour maintenir la circulation.

Fermeture de la route à Alger : deux interventions nocturnes près du stade du 5-Juillet

La première interruption débutera dans la nuit du vendredi 20 novembre, à partir de 23h45, et se poursuivra jusqu’à 6h00 le samedi 21 novembre 2026.

Les automobilistes devront également composer avec une seconde fermeture, programmée quelques heures plus tard. Celle-ci commencera le samedi 21 novembre à 23h45 et prendra fin le dimanche 22 novembre à 5h00.

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La mesure concerne l’axe reliant Chevalley à la route menant au stade du 5-Juillet, ainsi que le carrefour giratoire situé près de l’entrée du complexe olympique Mohamed-Boudiaf.

Ces restrictions accompagnent les travaux préparatoires au lancement du projet de réalisation d’un tunnel souterrain sur cet axe routier.

Travaux près du stade du 5-Juillet : quel itinéraire emprunter pendant la fermeture ?

Durant les deux périodes de fermeture, les automobilistes devront suivre un parcours alternatif pour rejoindre leurs destinations.

Selon le communiqué de la wilaya d’Alger, la circulation sera déviée vers la rue Salah Ould Aoudia, avant de rejoindre la route nationale n°36 au niveau de Ben Aknoun. Les conducteurs pourront ensuite poursuivre leur trajet vers les différentes directions.

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La wilaya invite les usagers à privilégier cet itinéraire de substitution et à respecter la signalisation temporaire installée sur place.

Elle présente également ses excuses pour les désagréments liés à ces restrictions nocturnes.

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Alger accélère ses projets routiers pour fluidifier la circulation

Cette fermeture intervient alors que la wilaya d’Alger multiplie les chantiers pour améliorer la circulation dans la capitale. Mercredi, le ministre, wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a effectué une visite d’inspection sur plusieurs projets routiers relevant du « Plan jaune », consacré au développement et à la modernisation du réseau de transport urbain.

Parmi les opérations examinées figure le dédoublement de la RN 36, qui relie notamment Baba Hassen à Ouled Fayet. Le projet prévoit l’élargissement de la chaussée, la réalisation de carrefours giratoires et l’aménagement des trottoirs.

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Le wali s’est également rendu sur le chantier de la future voie express reliant le complexe olympique Mohamed-Boudiaf à Khraicia. Son deuxième tronçon, long de 3,5 kilomètres, relie Baba Hassen à Khraicia et comprend plusieurs ouvrages d’art. Les travaux prévoient aussi des voies de raccordement vers des zones urbaines, notamment la cité des 2 000 logements AADL de Draria et le secteur d’Oued Tarfa.

Lors de cette visite, Mohamed Abdenour Rabehi a demandé aux entreprises chargées des travaux d’accélérer leur rythme d’exécution, tout en respectant les normes techniques et les exigences de qualité.