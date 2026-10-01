Fermeture de route à Alger : ce qu’il faut savoir samedi

Attention aux automobilistes qui empruntent la façade maritime algéroise : un tronçon de la voie qui borde la Grande Mosquée d’Alger sera interdit aux véhicules samedi 3 octobre.

La wilaya a communiqué sur cette fermeture de route à Alger, rendue nécessaire par le lancement de la 19e édition du Grand Prix international cycliste de la ville d’Alger, dont les épreuves s’étalent jusqu’au 9 octobre.

La route de la Grande Mosquée d’Alger fermée de 9 h à midi

La coupure démarre à 9h00 et s’achève vers midi. Ce créneau de trois heures correspond exactement au déroulement de la première étape de la compétition. Passé ce délai, la circulation doit reprendre normalement sur l’axe concerné.

Sont visées par la mesure les voies qui desservent la Grande Mosquée d’Alger. Le centre commercial Marina Mall, voisin immédiat du site, verra lui aussi ses accès restreints pendant toute la matinée. Les clients et visiteurs attendus sur place devront donc patienter ou contourner le secteur.

Un point rassurera toutefois les conducteurs pressés : l’autoroute Est demeure praticable dans les deux sens. Ceux qui rejoignent le centre de la capitale, comme ceux qui en repartent, ne subiront pas d’interruption sur cet axe stratégique.

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Un tracé qui relie la façade maritime à El Mohammadia

Le départ de cette première étape se trouve sur la voie littorale, juste en face du centre commercial. Les coureurs filent ensuite vers El Mohammadia, avant de rebrousser chemin par le même itinéraire. Un aller-retour qui mobilise donc toute la bande côtière le temps de la matinée.

Pour accompagner les usagers, les services de la wilaya d’Alger ont mis en ligne une vidéo pédagogique sur leurs comptes officiels. Le support décrit les déviations prévues et les points de contournement. L’objectif affiché reste le même à chaque opération de ce type : éviter l’engorgement.

La capitale a déjà rodé ce genre de dispositif. En juin dernier, un plan de circulation exceptionnel avait été déployé pour une course urbaine rassemblant 10 000 participants dans plusieurs quartiers du centre-ville.

Ce que les automobilistes doivent anticiper samedi

Mieux vaut décaler ses déplacements vers ce secteur en début d’après-midi. Les conducteurs qui doivent absolument traverser la zone ont tout intérêt à consulter la vidéo publiée par la wilaya avant de prendre le volant.

Les riverains et les commerçants du Marina Mall sont les premiers concernés par cette parenthèse de trois heures. Le reste du réseau algérois fonctionne normalement, y compris les grands axes qui alimentent le centre-ville depuis l’est.

Les perturbations de ce type ne se limitent d’ailleurs pas à la capitale. Dans la wilaya voisine, la démolition d’une passerelle vétuste avait entraîné une coupure totale entre Bou Ismaïl et Douaouda fin septembre, preuve que le littoral algérois vit au rythme des chantiers et des événements.

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