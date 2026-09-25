Circulation perturbée à Alger : fermeture temporaire des RN05 et RN11 jusqu’au 28 septembre

Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé la fermeture temporaire d’un tronçon routier à la circulation dans les deux sens, en raison de travaux d’aménagement infrastructurel.

Selon le communiqué officiel rendu public par la wilaya, cette interruption s’inscrit dans le cadre des travaux de pose des poutres de l’ouvrage d’art réservé à la passerelle piétonne reliant la rue Che Guevara au port de pêche d’Alger.

La fermeture partielle concernera la Route Nationale 05 (RN 05) et la Route Nationale 11 (RN 11). Afin de limiter l’impact sur le flux routier, les interventions seront exécutées exclusivement durant la nuit.

Elles débuteront dans la nuit du vendredi 25 septembre 2026, de 23h00 jusqu’au samedi 26 septembre à 06h00.

La seconde session se déroulera du samedi 26 septembre à 23h00 au dimanche 27 septembre à 05h00, tandis que la dernière tranche d’interventions aura lieu du dimanche 27 septembre à 23h00 au lundi 28 septembre à 05h00.

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Face à ces perturbations, des plan de déviation ont été mis en place pour réorienter le trafic automobile. Les véhicules en provenance de Bab El Oued et se dirigeant vers le boulevard de l’Armée de Libération Nationale (ALN) seront déviés à partir du rond-point du Bastion 23 vers la rue du 1er Novembre, puis la rue Che Guevara, pour emprunter la rue Asselah Hocine avant d’atteindre le boulevard de l’ALN.

En sens inverse, pour les usagers arrivant du boulevard de l’ALN à destination de Bab El Oued, la circulation sera redirigée depuis la gare ferroviaire vers la rue des Frères Kara (ex-Magenta), puis la rue Che Guevara et la rue du 1er Novembre afin d’acheminer les automobilistes vers leur destination.

Une dynamique globale de modernisation urbaine à Alger

Ces travaux de réalisation d’une passerelle piétonne s’inscrivent dans une stratégie plus vaste d’aménagement et de modernisation du littoral de la capitale.

Parallèlement à cet ouvrage d’art, la wilaya d’Alger poursuit plusieurs autres chantiers structurants visant à désengorger le trafic routier, à étendre le réseau de transport en commun et à réhabiliter le tissu urbain ancien.

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Les services de la wilaya, tout en présentant leurs excuses aux usagers de la route pour les désagréments temporaires occasionnés, rappellent que ces restrictions nocturnes sont indispensables pour garantir la sécurité des ouvriers et des automobilistes lors de la manipulation d’équipements lourds.

Ils invitent l’ensemble des conducteurs au strict respect du code de la route, à la prudence et au suivi scrupuleux des panneaux de signalisation mis en place le long des itinéraires de déviation.