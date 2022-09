Fermeture provisoire d’un tronçon de l’autoroute est-ouest aux camions

Durant le mois d’août, l’Algérie a enregistré un bilan sanglant des accidents de la route, avec plus d’une cinquantaine de victimes. Souvent, le théâtre de ces tragédies routières n’est autre que l’autoroute est-ouest où les conducteurs se laissent séduire par la vitesse excessive et les infractions au code de la route.

Dans une publication postée sur sa page Facebook ce jeudi, l’Algérienne des Autoroutes a fait part de la déviation temporaire de la circulation des camions de poids lourds au niveau de la descente de Djebahia (Bouira) de l’autoroute est-ouest vers la capitale à compter du dimanche 4 septembre. Et ce, afin d’entretenir des travaux de maintenance et de sécurisation.

Ainsi, la circulation des poids lourds sera momentanément déviée sur la route nationale (RN) n° 5. À cet effet, l’Algérienne des Autoroutes a expliqué que les camions concernés par cette décision quitteront l’autoroute est-ouest, avant le pont de Oued Rkhem pour emprunter la RN 5, puis, regagner l’autoroute avant Kadiria.

D’après la même source, cette décision sera effective à compter de ce dimanche, après sa validation par le wali de la wilaya de Bouira. Par ailleurs, l’Algérienne des Autoroutes a noté le fait que cette mesure est provisoire et qu’elle permettra d’entretenir des travaux de maintenance au niveau de cette descente de l’autoroute à l’ouest de Bouira, fortement endommagée par les surcharges des camions.

En outre, le même communiqué a souligné le fait que les camions poids lourds reprendront leur trafic habituel dès la fin des travaux au niveau de la descente de Djebahia. Il convient aussi de souligner que cette mesure intervient dans le cadre des mesures urgentes visant à mettre fin aux accidents de la route au niveau de ce tronçon de l’autoroute est-ouest.

Accidents de la route : la Protection Civile livre son bilan

La Protection Civile a levé le voile sur le triste bilan des décès et des blessés dénombrés dans des accidents de la circulation dans notre pays au cours de la semaine passée. En effet, les derniers chiffres ont fait état de 51 décès et 1785 blessés dans des accidents de la route. Et ce, sur différents tronçons routiers à travers le territoire national durant la semaine allant du 21 au 27 août 2022.

Concernant les accidents survenus en zones urbaines du 23 au 29 août 2022, la Sûreté nationale a fait état de 8 décès et de 426 blessés. D’après la même source, le facteur humain est la principale cause de ces accidents, notamment à cause du non-respect du code de la route.