Fermeture des frontières : l’appel à l’aide de Hassan Yebda

L’ex-milieu de terrain de l’équipe nationale Algérienne, Hassan Yebda, se retrouve dans une situation peu enviable en France. Le joueur de football de niveau international, qui a fait la joie des Algériens et des Algériennes lors de plusieurs occasions, s’est heurté à la fermeture des frontières de son pays, et à la suspension de la délivrance des autorisations spéciales de voyage, qui a été annoncée par l’ambassade d’Algérie en France, le 5 avril dernier.

Pour Hassan Yebda, cette suspension survient quelques jours seulement après le décès de son père. Ce dernier avait pour dernier souhait d’être en enterré par ses fils en Algérie, dans son village natal, dans les hauteurs de la Kabylie.

Le cri de détresse de Hassan Yebda

Malheureusement pour Hassan Yebda, suite à son déplacement au niveau de l’ambassade et du consulat, il s’est rendu compte qu’il a « beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que moi et qui sont mécontents », a-t-il déclaré lors d’une émission diffusée par la chaine Echourouk.

Hassan Yebda a également précisé que « mon père peut etre rapatrié en Algérie, mais par contre sa famille ne peut pas le suivre ». Cette situation dans laquelle se trouve l’ancienne star de l’équipe nationale, qui était adulé par des milliers d’Algériens, découle d’une récente décision annoncée le 5 avril dernier par l’ambassade d’Algérie en France.

Cette décision est une annulation de l’instruction du ministère des Affaires étrangères qui permettait la délivrance des autorisations spéciales de voyage pour certaines catégories d’Algériens. Cette instruction est pourtant entrée en vigueur il y a seulement quelques jours, et plus précisément le 22 mars dernier, quand les ambassades d’Algérie en France et en Turquie ont été instruites de délivrer ces autorisations.

Suite à cette annulation, l’international Algérien Hassan Yebda, plusieurs autres familles des personnes décédées, mais aussi des centaines, voire des milliers d’autres ressortissants Algériens, se retrouvent empêchés de rentrer dans leur pays. Il est également à rappeler que les vols de rapatriement sont également suspendus, la date de leur reprise n’a toujours pas été communiquée par les instances concernées.