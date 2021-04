Fermeture des frontières : la diaspora Algérienne à bout de souffle

Les frontières Algériennes sont fermées depuis le mois de mars 2020. Cela fait donc plus de 13 mois que l’accès au pays est soumis à des restrictions de plus en plus sévères. Suite à l’apparition des nouveaux variants du coronavirus, les événements se sont accélérés. À l’heure ou l’on est, les vols de rapatriement sont suspendus depuis le mois de mars, et même les autorisations spéciales de voyage vers l’Algérie ne sont plus délivrées. La diaspora, à bout de souffle, se sent abandonnée.

Il ne se passe pas un jour sans qu’un ressortissant Algérien, en France, ou bien partout ailleurs à travers le monde, ne publie une vidéo ou ne laisse un post ou un commentaire sur les réseaux sociaux afin de s’interroger, ou de déplorer, une fermeture des frontières Algériennes qui n’en finit plus.

Après, l’affaire de Hassan Yebda, qui a perdu son père et qui s’est retrouvé empêché d’assister à ses funérailles en Algérie, il y a eu plusieurs cas similaires. Si Yebda a pu bénéficier de l’intervention de sa collègue, l’ex-sportive devenue ministre, l’on ne sait toujours pas qu’en est-il advenu des autres Algériens. Comme cette femme qui s’est retrouvée, suite à la mort de son fils, seule et abandonnée aux USA.

Le président Tebboune interpellé

Après certains députés qui ont lancé un appel au gouvernement, cette fois, c’est un ensemble d’associations qui a interpellé le président Tebboune. Ce qui est appelé la Coordination des associations de la société civile de l’immigration algérienne et des cadres algériens à l’étranger et en Algérie, a indiqué dans une lettre destinée à Tebboune que « Nous vous implorons donc, Monsieur le Président, d’autoriser vos concitoyens de l’étranger à rentrer dans leur pays ».

Dans la même lettre, cette coordination a appelé le gouvernement « à éditer des règles sanitaires (tests, isolement…) qui permettront des voyages en toute sécurité et qui seront acceptées de bon cœur par tous ». Il est à rappeler que 5 ressortissants Algériens sont bloqués à l’aéroport Roissy Charles De Gaulle depuis maintenant presque deux mois. La raison de ce blocage serait d’après des sources officielles, le risque d’une propagation du variant britannique.

La lettre de cette coordination indique également que « la reprise des vols d’Air Algérie, qui est probablement salutaire pour la compagnie, ne laissera pas à la seule compagnie Air France le privilège de ramener ses nationaux ».