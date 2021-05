Fermeture des frontières Algériennes: les solutions de Hafid Deradji

La fermeture des frontières Algériennes dure depuis plus d’une année. La situation sanitaire a évolué différemment dans les différents pays du monde. Dans ce contexte, le commentateur sportif, Hafid Derradji, dans un post publié sur sa page Facebook, a appelé les autorités Algériennes à revoir les décisions concernant les mesures d’entrée au territoire Algérien.

Dans un contexte marqué par la détresse des membres de la diaspora Algérienne dans plusieurs pays du monde, Hafid Derradji a souligné qu’il voulait se « focaliser sur un point essentiel… revoir les mesures actuelles et de revenir à la classification des pays en zones distinctes (rouges et vertes) ».

Selon Hafid Deradji, c’est sur la base de cette classification que certains ressortissants Algériens vont être autorisés à rentrer au pays tandis que d’autres non. Le commentateur sportif de la chaîne qatarie beIN Sports n’a pas manqué de donner l’exemple du Qatar qui « est très avancé dans les campagnes de vaccination, et qui a pu atteindre un taux de plus de 70 % ».

Deradji veut ouvrir les frontières avec le Qatar

Établi au Qatar, ou il travaille pour la chaine la chaîne qatarie beIN Sports, Hafid Deradji a insisté sur le fait de classer le Qatar comme une zone verte. « On comprend la volonté des autorités Algériennes d’éviter à tout prix la propagation du virus, mais nous les invitons au même temps à revoir le système des autorisations et à considérer le Qatar (Par exemple) comme une zone verte », a indiqué le commentateur sportif.

Hafi Deradji a toutefois précisé que « la situation de la diaspora Algérienne au Qatar est peut-être la même dans plusieurs pays à travers le monde, mais pas tous bien entendu, car certains pays européens demeurent un noyau de la pandémie ».

Le commentateur sportif a enfin déclaré qu’il fallait « traiter différemment » les ressortissants Algériens selon le pays ou ils résident, « de telle manière à autoriser certains à rendre visite à leurs proches, ou du moins à assister aux obsèques de leurs morts ».