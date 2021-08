Fermeture d’El Djazairia One : mandat d’arrêt contre les propriétaires

Le département d’Ammar Belhimer et l’Autorité de régulation de l’audiovisuel n’ont pas chômé ces derniers jours. Après la fermeture de la chaine de télévision Lina TV, c’est au tour d’El Biled et d’El Djazairia One de subir les foudres de l’ARAV.

Ce lundi 23 aout, le ministère de la communication a annoncé, dans deux communiqués différents, la fermeture définitive d’El Djazairia One et la suspension temporaire d’El Bilad TV.

En effet, El Dazairia One a été fermée, selon le communiqué, pour manquements professionnels liés au non-respect des exigences de la sécurité publique ainsi que la violation de la loi sur l’activité audiovisuelle qui interdit l’achat d’actions dans plus d’une chaîne de télévision.

Quant à El Biled TV, la chaine s’est vue se faire retirer son l’agrément pour une durée d’une semaine. Les raisons avancées par l’Arav et le ministère de la communication : « violations liées à son non-respect des recommandations relatives à la protection des mineurs lors de la diffusion de ses programmes et « diffusion de façon répétée d’un extrait des images de l’assassinat du jeune Djamel Bensmaïl ».

Mandat d’arrêt contre les propriétaires d’El Djazaria One

Outre l’annonce de la fermeture définitive d’El Djazairia One, l’ARAV et le département de Belhimer ont fait savoir que la justice avait émis des mandats d’arrêts contre les propriétaires et les gestionnaires de la chaine.

Selon la même source, les responsables d’El Djazairia One sont accusé de « violation de la loi sur les changes et les mouvements de capitaux vers et depuis l’Algérie » et « blanchiment d’argent ».

Pour rappel, la chaîne Lina TV a été suspendue définitivement le lundi dernier pour avoir diffusé un contenu jugé « dangereux pour l’unité nationale ».