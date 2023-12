Fermeture de plusieurs routes en Algérie à cause de la neige

Les autorités du Gendarmerie Nationale ont annoncé ce samedi la fermeture de plusieurs routes à travers plusieurs wilayas du pays, conséquence des récentes perturbations météorologiques.

Selon les informations fournies par les forces de sécurité, la wilaya de Tizi Ouzou a enregistré la fermeture de plusieurs axes routiers en raison de l’accumulation de neige. Ces routes comprennent notamment la route nationale n°15 reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou, plus précisément au niveau de la zone de Fadj Tiroirda dans la commune d’Iferhounène. La route nationale n°33, au niveau de la région d’Assoul dans la commune d’Ait Boumahdi, ainsi que la route nationale n°30 entre Tizi Ouzou et Bouira, à Tizi N’koulalane dans la commune d’Iboudraren, sont également fermées.

Dans la wilaya de Bouira, l’accumulation de neige a provoqué la fermeture de la route nationale n°15 reliant Bouira et Tizi Ouzou, précisément au niveau de la zone de Kol Tiroirda dans la commune d’Aghbalou. De même, la route nationale n°30 entre Bouira et Tizi Ouzou, à Tizi Nkoilal dans la commune de Saharidj, ainsi que la route nationale n°33 reliant Bouira et Tizi Ouzou, à Tikjda dans la commune d’Assnem et à Lakoukar dans la commune de Bechar, sont touchées par ces conditions météorologiques.