Fermeture de « Le Audin » à Alger : les images chocs des autorités après la vidéo du gérant

La Direction du commerce de la wilaya d’Alger a réagi officiellement, ce dimanche, à la polémique suscitée par la fermeture administrative du commerce « Le Audin », situé à la place Audin, au cœur de la commune d’Alger-Centre. Cette affaire a pris de l’ampleur après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo publiée par le propriétaire de l’établissement, dans laquelle il dénonçait une décision qu’il qualifiait d’injuste.

Dans un communiqué rendu public, la Direction du commerce a tenu à clarifier les circonstances ayant conduit à cette fermeture administrative. Cette dernière a ainsi rejeté fermement les déclarations du gérant, qui se présentait comme victime d’un abus administratif. Selon les autorités, la décision ne relève en aucun cas d’un arbitraire, mais repose sur des constats précis effectués lors d’une opération de contrôle réglementaire menée par les agents compétents.

Une réponse officielle face aux accusations

Cette mise au point vise à rétablir les faits après la diffusion massive de la vidéo du commerçant, qui avait suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, certains internautes remettant en question la légitimité de la fermeture.

La Direction du commerce a expliqué que les agents de contrôle ont relevé des infractions jugées graves lors de leur inspection. Parmi les principales irrégularités constatées figure la présence de produits alimentaires périmés depuis plus de sept mois. Plus grave encore, ces produits auraient été utilisés dans la préparation de repas destinés à la clientèle.

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Les services de contrôle ont estimé que cette pratique constituait une violation grave des règles sanitaires en vigueur, mettant directement en danger la santé des consommateurs. Les autorités rappellent que la commercialisation ou l’utilisation de denrées alimentaires impropres à la consommation expose les contrevenants à des sanctions administratives et judiciaires.

Une activité non conforme au registre du commerce

Outre les manquements liés à l’hygiène et à la sécurité alimentaire, les inspecteurs ont également constaté que l’activité exercée par l’établissement ne correspondait pas à celle déclarée dans le registre du commerce. Cette irrégularité administrative représente une autre infraction à la réglementation commerciale.

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Selon la Direction du commerce, cette situation a renforcé les motifs justifiant la fermeture administrative immédiate du local, parallèlement à l’ouverture de procédures judiciaires à l’encontre du gérant.

Des preuves diffusées pour justifier la fermeture

Afin de répondre aux accusations et de justifier sa décision, la Direction du commerce a publié des photos ainsi qu’une vidéo montrant les infractions relevées au sein de l’établissement. Ces éléments visuels visent à démontrer que la fermeture repose sur des preuves concrètes et non sur une décision arbitraire.

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Cette affaire relance le débat sur l’importance du respect des normes sanitaires et administratives dans les commerces alimentaires. Les autorités rappellent que les opérations de contrôle ont pour objectif principal de protéger les consommateurs et de garantir la conformité des activités commerciales aux lois en vigueur.