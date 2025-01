Fermeture de ces routes vers Tikjda à cause des fortes chutes de neige

En raison des fortes chutes de neige qui touchent la région de Bouira, la wilaya a pris la décision de fermer l’accès aux routes menant à la zone de Tikjda, dans la commune d’Assnam. Cette mesure concerne principalement les routes nationales N°30 et N°33, qui sont vitales pour relier cette région montagneuse. Les chutes de neige importantes et les conditions climatiques difficiles rendent la circulation de plus en plus dangereuse, avec des risques de dérapages et d’accidents.

Le préfet de Bouira a annoncé que la fermeture des routes nationales N°30 et N°33 était nécessaire pour assurer la sécurité des automobilistes. En effet, l’épaisseur de la neige sur ces routes empêche la circulation normale des véhicules. Les autorités locales, ainsi que les forces de gendarmerie, surveillent la situation en temps réel et conseillent fortement aux conducteurs d’éviter ces trajets, surtout si leur véhicule n’est pas équipé de pneus hiver ou de chaînes à neige.

Conseils pour les conducteurs :

Respectez les instructions des forces de l’ordre et les alertes émises par les autorités.

Ne vous aventurez pas sur les routes fermées.

Assurez-vous que votre véhicule soit équipé des équipements nécessaires pour rouler sur la neige.

Si vous devez absolument circuler, préférez les routes secondaires ou les axes non affectés par les fermetures.

Ainsi, les autorités locales travaillent d’arrache-pied pour dégager les routes et rétablir la circulation dès que les conditions météo s’amélioreront.

Alertes Météorologiques : chutes de neige et tempêtes sur plusieurs Régions de l’Algérie

Les services météorologiques algériens ont lancé une alerte spéciale concernant des chutes de neige abondantes qui affecteront plusieurs régions montagneuses de l’Algérie. Selon la dernière mise à jour, la neige devrait recouvrir les régions situées au-dessus de 1100 mètres d’altitude, avec des accumulations allant de 10 à 15 cm, perturbant ainsi la circulation dans ces zones.

Les wilayas concernées par cette alerte comprennent Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Laghouat, et El Bayadh. Ces régions connaissent des chutes de neige qui devraient durer jusqu’à dimanche matin.

Les conditions climatiques extrêmes rendent alors les routes particulièrement glissantes, ce qui représente un danger pour les automobilistes et les piétons.

Avant de prendre la route, il est essentiel de vérifier régulièrement les prévisions météo, surtout pour les régions montagneuses, afin d’éviter les mauvaises surprises. Il est également important de rester informé des fermetures de routes et des alertes de sécurité émises par les autorités locales, notamment en période de conditions météorologiques extrêmes.

Si vous devez impérativement voyager, équipez votre véhicule de chaînes à neige ou de pneus hiver pour garantir une conduite en toute sécurité. Enfin, il est crucial de suivre les conseils des autorités et de rester dans des zones sûres en cas de conditions difficiles. Ces précautions permettent de minimiser les risques et de voyager plus sereinement.