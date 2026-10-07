Attention : fermeture partielle de l’autoroute Alger-Tipaza toute la journée de jeudi

Les services de la wilaya de Tipaza annoncent une fermeture temporaire d’un tronçon de l’autoroute reliant Alger à Tipaza. Cette mesure concerne le sens Alger-Tipaza et s’applique ce jeudi 8 octobre 2026.

Cette fermeture s’inscrit dans le cadre de travaux de modernisation routière en cours sur cet axe stratégique. L’opération vise à améliorer la sécurité et la fluidité du trafic sur l’un des corridors les plus fréquentés du pays.

La fermeture concerne le segment situé entre la limite de la wilaya d’Alger et la commune de Bou Ismaïl. Cette interruption démarre à 9h00 du matin et se prolonge jusqu’à 18h00 le même jour, le temps nécessaire à la réalisation des travaux programmés.

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Des travaux liés au projet Bou Ismaïl-Douaouda

Cette fermeture s’inscrit dans l’achèvement des travaux de pose de la couche de roulement en béton bitumineux. Ces travaux font partie du projet de modernisation de l’autoroute reliant Bou Ismaïl à Douaouda, un chantier d’envergure destiné à renforcer la durabilité de la chaussée.

Les services de la wilaya invitent les usagers de la route à prendre en compte cette mesure dans leurs déplacements. Les automobilistes empruntant habituellement cet axe devront prévoir un itinéraire alternatif durant cette plage horaire afin d’éviter tout désagrément.

Nouveau code de la route : les automobilistes encore réticents face aux nouvelles sanctions

Le nouveau code de la route est entré en vigueur, mais de nombreux usagers continuent de traiter ses règles comme de simples recommandations. Les sanctions prévues par ce texte restent largement ignorées malgré les risques qu’elles visent à prévenir.

Entre conducteurs méconnaissant leurs obligations et automobilistes minimisant des infractions jugées anodines, le fossé persiste entre la loi et son application sur le terrain.

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Quatre catégories d’infractions désormais classées

Le nouveau texte répartit les infractions routières en plusieurs catégories selon leur gravité. Chaque catégorie correspond à un montant d’amende spécifique, allant de 3000 à 10 000 dinars.

Première catégorie : 3000 dinars

Cette catégorie concerne l’obligation de présenter les documents du véhicule et du conducteur. Elle couvre aussi les règles de circulation des piétons, notamment l’usage des passages qui leur sont réservés.

L’interdiction de circuler sur des voies non autorisées entre également dans cette catégorie. L’obligation de maintenir les vitres du véhicule propres pour garantir une conduite sûre complète cette liste.

Deuxième catégorie : 4000 dinars

Cette catégorie englobe plusieurs infractions liées à l’équipement et au comportement routier. Les dispositifs d’avertisseur sonore y figurent. La lisibilité obligatoire des plaques d’immatriculation constitue aussi une exigence couverte par cette catégorie.

La réduction anormale de vitesse sans nécessité, susceptible d’entraver la circulation, entre dans cette classe. L’interdiction de rouler sur la ligne continue complète cette liste. La déclaration obligatoire des modifications apportées au véhicule, validées par les services des mines, figure également parmi ces infractions.

Le dépassement de la vitesse autorisée dans une limite de 10% relève aussi de cette catégorie. Le transport d’un enfant de moins de huit ans sur une motocyclette reste interdit. Le jet de déchets depuis un véhicule ou une moto complète cette liste d’infractions.

Troisième catégorie : de 6000 à 10.000 dinars

Cette catégorie couvre le dépassement de vitesse entre 10% et 20%. Le transport d’enfants de moins de dix ans aux places avant reste prohibé. Le dépassement du nombre de passagers autorisé figure aussi dans cette classe. L’apposition de film ou de matière opaque sur les vitres du véhicule est également sanctionnée à ce niveau.

Quatrième catégorie : 10.000 dinars

Cette dernière catégorie, la plus sévèrement sanctionnée, concerne plusieurs règles essentielles de sécurité routière. Les intersections et la priorité de passage en font partie. La distance de sécurité réglementaire entre véhicules constitue aussi une exigence majeure.

Les niveaux d’émission de fumée, de gaz toxiques et de bruit relèvent également de cette catégorie. L’usage manuel du téléphone portable au volant complète cette liste des infractions les plus lourdement sanctionnées.

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