Urgent
Info trafic : Fermeture temporaire de l’autoroute ALGER – TIPAZA ce samedi 3 octobre Hausse des prix du GPL : Sonatrach revoit ses tarifs pour octobre Trafic de devises : 120 000 euros saisis à l’aéroport d’Oran Trousse de premiers secours en voiture : est-elle obligatoire en Algérie ? Santé en Algérie : ce que prévoit l’accord signé entre le ministère et Boehringer Ingelheim
Régions

Info trafic : Fermeture temporaire de l’autoroute ALGER – TIPAZA ce samedi 3 octobre

AA
Amina Aouadi
2 min de lecture
Info trafic : Fermeture temporaire de l’autoroute ALGER – TIPAZA ce samedi 3 octobre
Autoroute ALGER - TIPAZA
Suivre Algérie 360° sur Google Actualités

Les services de la wilaya de Tipaza viennent d’annoncer la coupure d’un tronçon de l’autoroute Alger – Tipaza durant la journée du samedi 3 octobre 2026.

L’interruption court de 9h00 du matin à 18h00, soit neuf heures pleines, et vise la portion comprise entre la limite territoriale avec Alger et la commune de Bou Ismail. 

Seul le sens Alger vers Tipaza est concerné par cette fermeture. Les conducteurs remontant vers la capitale pourront donc rouler normalement.

La mesure accompagne le démarrage d’une opération de pose de la couche de roulement en béton bitumineux, étape qui donne à la chaussée sa surface définitive.

Les travaux de modernisation de l’autoroute se poursuivent vers Bou Ismail

Cette intervention n’arrive pas isolément. Elle appartient au programme de modernisation engagé sur l’axe qui relie Bou Ismail à Douaouda, un chantier qui rythme la vie des automobilistes de la région depuis plusieurs mois. Chaque phase impose ses propres restrictions, parfois nocturnes, parfois diurnes comme c’est le cas samedi.

🟢 À LIRE AUSSI : Fermeture de route à Alger : ce qu’il faut savoir samedi

Un parcours de remplacement a été tracé pour absorber le flux durant ces neuf heures. Les véhicules seront détournés au niveau de l’échangeur du Colonel Abbas, puis orientés vers la Route Nationale 11. Le trajet longe ensuite le littoral.

Après avoir traversé Douaouda Marine puis Fouka Marine, les automobilistes retrouveront l’autoroute à l’échangeur de Bou Ismail, repérable grâce à la station solaire de l’UDES. Le choix de cet itinéraire s’explique par sa capacité à desservir directement les communes côtières.

🟢 À LIRE AUSSI : Fermeture du parking de Tafourah dès le 1er octobre : Quelles alternatives pour stationner à Alger ?

Prudence exigée aux abords du chantier

La wilaya de Tipaza a présenté ses excuses pour le désagrément et insiste sur un point : la vigilance des conducteurs conditionne la sécurité de tous.

Ralentir à l’approche des balises, suivre la signalisation temporaire et obéir aux instructions des agents postés sur place figurent parmi les consignes rappelées.

Peut être une image de texte

Fermeture temporaire de la voie menant à la Grande Mosquée d’Alger ce samedi

Par ailleurs, les usagers de la route dans la capitale sont invités à prendre leurs précautions. La voie bordant la Grande Mosquée d’Alger, ainsi que les accès menant au centre commercial Marina Mall (El Mohammadia), seront fermés à la circulation ce samedi 3 octobre 2026, de 9h00 à 12h00.

Cette interruption temporaire de trois heures intervient en raison du coup d’envoi de la 19ᵉ édition du Grand Prix international cycliste de la ville d’Alger.

Les automobilistes sont invités à emprunter l’autoroute Est, qui reste entièrement praticable dans les deux sens, ou à consulter le plan de déviation publié par la wilaya d’Alger sur ses réseaux officiels.

🟢 À LIRE AUSSI : « Dès le 1er octobre » : Algérie Télécom dévoile ses nouveaux horaires d’ouverture

AA

Amina Aouadi

Journaliste – Analyse, économie et société

Amina Aouadi est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les analyses de l'actualité économique et les grands sujets de société.

Voir tous les articles de Amina Aouadi →

La une du jour

Hausse des prix du GPL : Sonatrach revoit ses tarifs pour octobre

Hausse des prix du GPL : Sonatrach revoit ses tarifs pour octobre

 Trafic de devises : 120 000 euros saisis à l’aéroport d’Oran

Trafic de devises : 120 000 euros saisis à l’aéroport d’Oran

 Trousse de premiers secours en voiture : est-elle obligatoire en Algérie ?

Trousse de premiers secours en voiture : est-elle obligatoire en Algérie ?

 Santé en Algérie : ce que prévoit l’accord signé entre le ministère et Boehringer Ingelheim

Santé en Algérie : ce que prévoit l’accord signé entre le ministère et Boehringer Ingelheim

 Allergies : les antihistaminiques sont-ils toujours la bonne solution ?

Allergies : les antihistaminiques sont-ils toujours la bonne solution ?

 Hadj 2027 : l’ONPO met en garde contre des tentatives d’escroquerie

Hadj 2027 : l’ONPO met en garde contre des tentatives d’escroquerie

Extra contenu

À lire aussi