Info trafic : Fermeture temporaire de l’autoroute ALGER – TIPAZA ce samedi 3 octobre

Les services de la wilaya de Tipaza viennent d’annoncer la coupure d’un tronçon de l’autoroute Alger – Tipaza durant la journée du samedi 3 octobre 2026.

L’interruption court de 9h00 du matin à 18h00, soit neuf heures pleines, et vise la portion comprise entre la limite territoriale avec Alger et la commune de Bou Ismail.

Seul le sens Alger vers Tipaza est concerné par cette fermeture. Les conducteurs remontant vers la capitale pourront donc rouler normalement.

La mesure accompagne le démarrage d’une opération de pose de la couche de roulement en béton bitumineux, étape qui donne à la chaussée sa surface définitive.

Les travaux de modernisation de l’autoroute se poursuivent vers Bou Ismail

Cette intervention n’arrive pas isolément. Elle appartient au programme de modernisation engagé sur l’axe qui relie Bou Ismail à Douaouda, un chantier qui rythme la vie des automobilistes de la région depuis plusieurs mois. Chaque phase impose ses propres restrictions, parfois nocturnes, parfois diurnes comme c’est le cas samedi.

🟢 À LIRE AUSSI : Fermeture de route à Alger : ce qu’il faut savoir samedi

Un parcours de remplacement a été tracé pour absorber le flux durant ces neuf heures. Les véhicules seront détournés au niveau de l’échangeur du Colonel Abbas, puis orientés vers la Route Nationale 11. Le trajet longe ensuite le littoral.

Après avoir traversé Douaouda Marine puis Fouka Marine, les automobilistes retrouveront l’autoroute à l’échangeur de Bou Ismail, repérable grâce à la station solaire de l’UDES. Le choix de cet itinéraire s’explique par sa capacité à desservir directement les communes côtières.

🟢 À LIRE AUSSI : Fermeture du parking de Tafourah dès le 1er octobre : Quelles alternatives pour stationner à Alger ?

Prudence exigée aux abords du chantier

La wilaya de Tipaza a présenté ses excuses pour le désagrément et insiste sur un point : la vigilance des conducteurs conditionne la sécurité de tous.

Ralentir à l’approche des balises, suivre la signalisation temporaire et obéir aux instructions des agents postés sur place figurent parmi les consignes rappelées.

Fermeture temporaire de la voie menant à la Grande Mosquée d’Alger ce samedi

Par ailleurs, les usagers de la route dans la capitale sont invités à prendre leurs précautions. La voie bordant la Grande Mosquée d’Alger, ainsi que les accès menant au centre commercial Marina Mall (El Mohammadia), seront fermés à la circulation ce samedi 3 octobre 2026, de 9h00 à 12h00.

Cette interruption temporaire de trois heures intervient en raison du coup d’envoi de la 19ᵉ édition du Grand Prix international cycliste de la ville d’Alger.

Les automobilistes sont invités à emprunter l’autoroute Est, qui reste entièrement praticable dans les deux sens, ou à consulter le plan de déviation publié par la wilaya d’Alger sur ses réseaux officiels.

🟢 À LIRE AUSSI : « Dès le 1er octobre » : Algérie Télécom dévoile ses nouveaux horaires d’ouverture