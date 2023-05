Ferme pédagogique d’Alger : fermée et rouverte en 24h, le gérant s’explique

Nouveau rebondissement dans l’affaire de la ferme pédagogique d’Alger. Après l’annonce subite de fermeture proclamée samedi, voici que les gérants font une nouvelle déclaration choc. L’administration de la ferme a décidé, de but en blanc, de rouvrir l’établissement un jour après.

La reprise d’activités du site est programmée pour dimanche d’après le communiqué partagé par la ferme sur Facebook. Note qui a également servi aux propriétaires pour clarifier la situation et expliquer plus amplement les raisons derrière la décision de fermeture.

La ferme pédagogique d’Alger ré-ouvre ses portes !

La nouvelle avait fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. La fameuse ferme pédagogique de Zeralda allait mettre la clé sous la porte ce dimanche 07 mai 2023. Après l’annonce brève sur la page officielle de l’établissement avait suscité un sentiment d’incompréhension et de déception collectif dans les commentaires.

C’était notamment le cas des clients fidèles de la ferme : des parents, des agriculteurs, mais aussi des artisans, venus présenter leurs créations au cours des nombreuses expositions organisées sur place.

À LIRE AUSSI : Tourisme en Algérie : entre potentiel et manque d’infrastructures hôtelières

« C’est avec un cœur lourd que nous vous annonçons la fermeture définitive de notre ferme et la vôtre aussi. Après de nombreuses années de service, nous avons pris la décision difficile de mettre fin à nos activités à partir de demain dimanche inchallah » pouvait-on lire dans le communiqué partagé par C. Djamel, fondateur de la ferme.

Mais c’était sans compter le rebondissement qu’allait connaître l’affaire moins de 24 heures après. Le staff de la ferme décide finalement de rouvrir l’établissement au public le lendemain, touché par les messages de soutien reçus.

Fermeture de la ferme pédagogique d’Alger : explications des gérants

Revenu sur sa décision dimanche, le fondateur de la ferme en profite pour revenir sur les raisons derrière cette décision dans un nouveau post partagé sur les réseaux sociaux.

« En concertation avec nos employés, notre entourage, fermer ce lieu convivial mis à disposition des familles, des agriculteurs et paysans, c’est donner raison aux ennemis de l’Algérie, nous avons décidé de lutter quel que soit le prix à payer et que nous sommes heureux de vous annoncer que nous rouvrons immédiatement. »

À LIRE AUSSI : Tourisme : les meilleures activités à faire à Alger selon TripAdvisor

Ce dernier explique de façon brève qu’il a fait face à des « pressions terribles et à une campagne calomnieuse et haineuse », menée par des « revanchards ». Sans donner plus de détails, il indique avoir saisi la justice pour régler le problème « Nous ne pouvons pas en dire plus, car l’affaire est entre les mains de la justice et nous faisons entièrement confiance à la justice de notre pays ».

La ferme pédagogique d’Alger rouvrira finalement ses portes ce dimanche 7 mai, pour le plus grand plaisir des enfants, des agriculteurs et des maîtres artisans de la région.