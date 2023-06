Ferme condamnation de l’Algérie de l’attaque contre sa résidence diplomatique à Khartoum

L’Algérie condamne fermement l’attaque contre sa résidence diplomatique à Khartoum, au Soudan. En effet, l’Algérie a condamné fermement l’attaque contre sa résidence diplomatique à Khartoum, la capitale soudanaise hier, le mardi 20 juin 2023.

Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a publié un communiqué appelant toutes les parties soudanaises à arrêter de s’entretuer et à favoriser le dialogue pour surmonter les différends et mettre fin à la crise.

Ce même communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger insiste sur la nécessité de poursuivre les auteurs responsables de cet acte criminel qui constitue une violation du droit international et des us diplomatiques. L’Algérie insiste également sur la nécessité de protéger les sièges des missions diplomatiques.

L’Algérie rappelle son appel à la résolution pacifique de la crise soudanaise

En effet, l’Algérie réitère son appel à toutes les parties soudanaises à arrêter de s’entretuer et à favoriser le dialogue pour surmonter les différends et mettre fin à la crise selon les aspirations légitimes du peuple soudanais frère. Cette attaque intervient dans un contexte de crise politique, économique et sociale au Soudan. L’Algérie avait déjà évacué son personnel diplomatique en poste au Soudan ainsi que les membres de la communauté nationale en raison de cette situation.

A LIRE AUSSI : Conflit Russie-Ukraine : Tebboune remercie Poutine d’avoir accepté la médiation de l’Algérie

Par ailleurs, la communauté internationale a également condamné l’attaque contre la résidence diplomatique de l’Algérie. Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a appelé à une enquête sur cette attaque et a appelé toutes les parties à un dialogue inclusif pour résoudre la crise soudanaise. Le président de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a également condamné l’attaque et a appelé les parties soudanaises à dialoguer.