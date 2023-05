Feriel Zerouki, d’origine algérienne nommée présidente du Conseil Mondial du Diamant

Après une carrière de deux décennies dédiée à l’amélioration et au progrès de l’industrie du diamant, Feriel Zerouki, originaire d’Algérie, accède au rôle prestigieux de présidente du Conseil Mondial du Diamant (WDC). Elle a officiellement endossé son rôle lors d’une assemblée du conseil d’administration à Londres, prenant le relais d’Edward Asscher qui a conclu son deuxième mandat non consécutif en tant que président du WDC, après avoir passé trois années en tant que vice-présidente de l’organisation.

La même réunion a vu l’élection de Ronnie VanderLinden en tant que nouveau vice-président du WDC. Selon les règlements de l’organisation, il est en lice pour devenir le prochain président une fois que Mme Zerouki aura terminé son mandat.

De l’analyse à la gestion éthique : un parcours exemplaire

Mme Zerouki a fait son entrée dans le monde des diamants en 2005, où elle a commencé à travailler en tant qu’analyste de la chaîne logistique pour la Diamond Trading Company de De Beers.

Quatre ans plus tard, en 2009, elle gravit les échelons pour devenir Directrice des Principes de Meilleures Pratiques chez De Beers. Dans ce rôle, elle a été responsable de la conception et de l’implémentation d’un cadre de normes éthiques pour le groupe De Beers, les titulaires de licences d’exploitation et leurs sous-traitants dans l’industrie du diamant, couvrant les aspects commerciaux, sociaux et environnementaux.

En 2014, elle est nommée Directrice des Relations Internationales chez De Beers et commence son implication avec le WDC. Pendant cette période, elle participe à la mise en place de Tracr, initiative pour assurer la traçabilité et la provenance du secteur du diamant, et GemFair, projet visant à formaliser le secteur de l’extraction artisanale de diamants en assurant une évaluation équitable des pierres précieuses.

Feriel Zerouki, au sommet de son parcours

Récemment, Mme Zerouki a été nommée vice-présidente principale des affaires générales du groupe De Beers. Elle siège également au conseil d’administration du Responsible Jewellery Council et a rejoint cette année le conseil d’administration du Jewelers Vigilance Committee.

Le Conseil mondial du diamant, créé en juillet 2000, est une organisation qui représente toute la chaîne de valeur du diamant, y compris l’extraction, la fabrication, le commerce et la vente au détail. Avec l’ascension de Mme Zerouki à sa présidence, le WDC s’apprête à inaugurer un nouveau chapitre sous son leadership éclairé.