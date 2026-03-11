Feriel Gasmi Issiakhem, architecte algérienne, décorée par la France

C’est une distinction qui vient saluer un parcours d’exception dédié à l’esthétique et à l’identité visuelle. Feriel Gasmi Issiakhem, figure incontournable de l’architecture d’intérieur et du design en Algérie, a été officiellement décorée des insignes de Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres.

L’Ordre des Arts et des Lettres est destiné à honorer les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire, ou par la contribution qu’elles ont apportée au rayonnement des arts en France et dans le monde.

Cette distinction ne récompense pas seulement une carrière, mais aussi une vision. Feriel Gasmi Issiakhem s’est illustrée par sa capacité à faire dialoguer la modernité du design contemporain avec la richesse du patrimoine algérien. Architecte d’intérieur passionnée, elle a su imposer une signature où la fonctionnalité rencontre l’émotion artistique.

🟢 À LIRE AUSSI : Du rejet en France au succès international: l’incroyable revanche du chirurgien algérien Rédha Souilamas

Feriel Gasmi Issiakhem nommée Chevalière à l’Ordre des Arts et des Lettres en France

La cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de reconnaissance, sous l’égide de Cécile Renault, Directrice générale de l’Institut français d’Algérie, qui a remis cette prestigieuse décoration au nom de la France.

« Félicitations à Madame Feriel Gasmi Issiakhem, architecte d’intérieur et designer, décorée de l’Ordre des Arts et des Lettres en qualité de Chevalière, par la Directrice générale de l’Institut français d’Algérie Cécile Renault », écrit l’ambassade de France à Alger dans un communiqué publié mardi 10 mars 2026.

Feriel Gasmi Issiakhem incarne une figure de proue de la scène créative algérienne. Si le grand public a pu admirer son talent à travers les écrans notamment grâce à la série « Fatma », sa pratique s’étend bien au-delà des plateaux de tournage, naviguant avec agilité entre l’espace architectural et la mise en scène culturelle. Architecte-designer de formation, directrice artistique pour le cinéma et commissaire d’exposition, cette distinction vient couronner un parcours pluridisciplinaire d’exception dédié au rayonnement de la création et du design en Algérie.

Feriel Gasmi Issiakhem, Chevalière de l’Étoile d’Italie

L’artiste n’est pas à son coup d’essai. En novembre 2020, l’architecte et designer algérienne Feriel Gasmi Issiakhem a été élevée au rang de Chevalière de l’Ordre de l’Étoile d’Italie par le président Sergio Mattarella. Cette haute distinction civile récompense son rôle majeur dans la promotion des relations culturelles entre l’Algérie et l’Italie, consolidées notamment par son parcours académique en Italie et son engagement constant dans le milieu du design.

En effet, elle a su créer des ponts concrets entre les créateurs des deux rives. A l’époque, l’ambassadeur d’Italie à Alger a déclaré que ce titre honore une figure de proue qui utilise l’architecture et le design comme vecteurs d’amitié et de coopération au sein de l’espace méditerranéen.

🟢 À LIRE AUSSI : “Je reviendrai plus fort” : DJ Snake contraint d’annuler tous ses concerts pour cette raison