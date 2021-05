Ferhat Mehenni arrêté puis libéré en France

Le président du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) ,Ferhat Mehenni, a été placé en garde à vue, hier, au niveau du parvis de la justice du 17e arrondissement de Paris, pendant près de 6 heures avant d’être libéré sans poursuite.

En effet, Ferhat Mehenni a été convoqué par téléphone par la police française, il a été ensuite placé en garde à vue pendant une période de six heures, les motifs de l’arrestation n’ont pas été communiqués, tandis que le concerné n’a pas encore pris la parole officiellement pour expliquer les dessous de l’affaire.

Dans son communiqué, le MAK a précisé que Ferhat Mehenni « a été victime d’une bande organisée qui aurait piraté sa carte bancaire et voulu l’impliquer dans une affaire qui ne le concerne ni de près ni de loin ».

Quelques heures après son arrestation, Ferhat a été relâché et a retrouvé sa liberté sans qu’aucune poursuite ne soit retenue contre lui.

Selon le journal « El Watan », « sept autres personnes ont également été placées en garde à vue du même chef (blanchiment) », trois d’entre eux ont été tous relâchés dans la soirée d’hier, tandis que 5 autres accusés sont toujours sous le régime de la garde à vue.

Rachad et MAK classés « organisations terroristes »

Lors d’une réunion périodique du Haut Conseil de Sécurité, présidée par le Chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, de Haut Conseil de Sécurité a décidé de classer les mouvements dits (Rachad) et (MAK) sur la liste des organisations terroristes.

« Le Haut Conseil de Sécurité s’est également penché sur les actes hostiles et subversifs commis par les mouvements dits (Rachad) et (MAK) pour déstabiliser le pays et attenter à sa sécurité, et décidé, dans ce cadre, de les classer sur la liste des organisations terroristes et de les traiter comme telles », lit-on dans le communiqué de la Présidence.

Selon le communiqué, la décision est motivée par « les actes hostiles et subversifs commis par les mouvements dits (Rachad) et (MAK) pour déstabiliser le pays et attenter à sa sécurité »