Ferhat :”Madjer m’a demandé de marquer Ronaldo, j’avais peur de le regarder dans les yeux

Zinedine Ferhat revient sur le match amical Portugal-Algérie. Il décrit sa grande émotion d’avoir affronté son idole, la légende Cristiano Ronaldo.

Le 8 juin 2018, la sélection nationale avait affronté le Portugal en amical, sous la coupe de Rabah Madjer. Un match disputé à Lisbonne et perdu sur le score de trois buts à zéro.

Six ans après, Zinedine Ferhat, qui était sélectionnable à l’époque, revient sur ce match de prestige. Il décrit sa grande émotion d’avoir affronté son idole, la légende Cristiano Ronaldo.

« Je suis fan de Cristiano Ronaldo depuis que j’étais enfant, c’est mon idole. Lors du match amical Portugal-Algérie, j’avais joué latéral droit, et lui excentré gauche. Ainsi, j’avais eu la tâche de le surveiller de près. Pour vous faire une confidence, je ne pouvais même regarder vers ses yeux juste pour que je me déconcentre pas. C’était un grand honneur d’avoir joué contre une légende comme lui », a confié l’actuel attaquant du SCO Angers, lors de son passage sur une émission sportive diffusée sur une chaine de télévision privée.

Et d’ajouter : « Affrontant Cristiano Ronaldo, je me sentais dans un rêve. Je ne pouvais décrire mon honneur et le plaisir d’avoir joué contre lui ».

“Un responsable à l’USMA m’avait demandé d’aller signer au MCA”

Lors du mercato estival de l’année passée, l’ex-entraineur Abdelhak Benchikha voulait recruter Zinedine Ferhat. Ce dernier, qui était prêt à rentrer au pays pour rebondir, avait donné la priorité pour l’USMA. Il avait négocié avec les responsables, mais sans parvenir à un accord.

Lors de son passage sur le plateau d’une émission sportive diffusée sur une chaine de télévision privée, il a fait une grave révélation. En effet, il a confié qu’un responsable au club lui a demandé d’aller signer au rival, le MC Alger, car l’USMA ne peut pas répondre à ses prétentions salariales.

« Je voulais rentrer en Algérie pour relancer ma carrière. J’avais donné la priorité à l’USMA, club du cœur. J’ai négocié avec les responsables, mais on n’était pas parvenu à un accord. Pour vous faire une confidence, un responsable au club, qui a quitté le club, m’avait demandé d’aller signer au Mouloudia car l’USMA ne peut pas répondre à mes prétentions salariales… Après mûres réflexions, j’avais décidé de revenir en France, en optant pour le SCO Angers », a-t-il révélé