Après une première édition réussie à Paris en novembre 2025, le Fennec d’Or s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Pour cette deuxième édition, prévue le 14 décembre 2026, la cérémonie organisée par La Gazette du Fennec fera escale à Alger. Un retour aux sources symbolique pour un événement qui ambitionne de célébrer, toujours plus largement, les talents du sport algérien.

Il y a des événements qui ne demandent qu’à grandir. Le Fennec d’Or en fait partie. Après avoir réussi son premier pari à Paris en novembre 2025, la cérémonie s’apprête à franchir une nouvelle étape. Et cette fois, c’est en Algérie, à Alger, que les projecteurs seront braqués.

Le rendez-vous est fixé au 14 décembre 2026. Un choix qui donne une dimension particulière à cette deuxième édition. Après avoir réuni plusieurs figures du sport algérien dans la capitale française, le Fennec d’Or revient sur la terre qui est au cœur de son identité, avec l’ambition de faire de cette soirée un moment de célébration et de reconnaissance pour tout le sport national.

Car derrière les trophées et les distinctions, il y a surtout une volonté : mettre en lumière celles et ceux qui portent les couleurs algériennes, parfois loin de leur pays, et qui font rayonner son nom sur les terrains, dans les salles et sur les pistes du monde entier.

D’une première réussie à Paris à un nouveau rendez-vous à Alger

En novembre 2025, le Théâtre du Gymnase Marie Bell avait accueilli la première édition du Fennec d’Or. Une soirée qui avait réuni sportifs, personnalités, journalistes et passionnés autour d’une même idée : célébrer les réussites algériennes et donner davantage de visibilité à celles et ceux qui contribuent au rayonnement du sport national.

Cette première expérience a permis au projet de prendre une nouvelle dimension. L’édition 2026 s’inscrit désormais dans cette continuité, avec un changement de décor particulièrement symbolique. Paris avait accueilli les premiers grands rendez-vous de cette aventure ; Alger s’apprête maintenant à lui offrir une nouvelle scène.

Un passage de relais qui traduit aussi l’ambition de faire du Fennec d’Or un rendez-vous qui rassemble, au-delà des frontières, toute une communauté autour du sport algérien.

Onze distinctions pour mettre en lumière les talents algériens

Pour cette nouvelle édition, le Fennec d’Or ne compte pas se limiter au football. Onze catégories sont au programme, avec une volonté affichée de représenter la diversité du sport algérien.

Les récompenses du Fennec d’Or masculin et féminin, du meilleur espoir masculin et féminin, du meilleur entraîneur et du but de l’année seront notamment au cœur de la cérémonie.

Les équipes masculines et féminines de l’année auront également droit à leur distinction. Une place importante sera par ailleurs accordée aux athlètes issus d’autres disciplines, avec des trophées dédiés aux performances individuelles masculines et féminines.

Enfin, le prix du meilleur supporter viendra rappeler que le sport ne se résume pas aux performances sur le terrain : il vit aussi grâce à celles et ceux qui accompagnent, encouragent et soutiennent les sportifs tout au long de leur parcours.

Maza, Belloumi, Hadj Moussa… une concurrence qui s’annonce relevée

La catégorie masculine promet notamment une belle bataille. Riyad Mahrez, Ramy Bensebaïni, Ibrahim Maza, Rayan Aït-Nouri, Anis Hadj Moussa et Farès Chaïbi figurent parmi les dix joueurs nominés.

Chez les féminines, la succession de Ghoutia Karchouni est également ouverte, avec plusieurs joueuses en lice pour décrocher la distinction.

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L’événement entend aussi donner de la visibilité aux sportifs qui font briller l’Algérie dans d’autres disciplines. Kaylia Nemour, figure incontournable de la gymnastique algérienne, ou encore Djamel Sedjati, référence de l’athlétisme national, figurent parmi les noms qui attirent l’attention.

Les lauréats seront désignés à travers un système de vote associant experts et anciens joueurs (30 %), journalistes (30 %), public (20 %) et rédaction de La Gazette du Fennec (20 %). Les votes doivent prendre fin le 5 décembre 2026 à minuit.

Alger, un nouveau décor pour une ambition plus grande

Au-delà des récompenses, cette édition 2026 porte un symbole particulier. En choisissant Alger pour accueillir cette deuxième cérémonie, le Fennec d’Or rapproche davantage l’événement de son public et de son environnement naturel.

L’objectif est également de proposer une véritable soirée de célébration, avec des artistes, des performances musicales, des invités et plusieurs surprises annoncées par les organisateurs.

Le défi sera désormais de confirmer la dynamique lancée en 2025 et de faire de cette nouvelle édition un rendez-vous capable de rassembler les différentes générations de sportifs et de passionnés algériens.

Une chose est sûre : après Paris, le Fennec d’Or retrouve Alger avec une ambition qui dépasse désormais le simple cadre d’une remise de trophées. Celle de célébrer le sport algérien chez lui, de mettre ses talents sous les projecteurs et de leur offrir la reconnaissance qu’ils méritent.

Les nominés du Fennec d’Or 2026