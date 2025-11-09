Fennec d’Or 2025 : qui sera sacré meilleur joueur algérien de l’année ?

Ce dimanche 9 novembre 2025, les regards de toute la communauté footballistique algérienne seront tournés vers Paris, où se tiendra la cérémonie du Fennec d’Or 2025.

Organisé par La Gazette du Fennec en partenariat avec Air Algérie, cet événement célèbre chaque année les meilleurs acteurs du football algérien, en club comme en sélection.

Créée par le média La Gazette du Fennec, la cérémonie du Fennec d’Or s’est imposée depuis sa première édition comme une référence dans la reconnaissance du talent algérien à travers le monde.

L’édition 2025 promet une ambiance à la hauteur des attentes, entre prestige, émotions et fierté nationale, dans un cadre parisien où se mêleront sportifs, artistes et personnalités algériennes influentes.

Les cinq finalistes pour le Fennec d’Or 2025

Le trophée principal, celui du meilleur joueur algérien de la saison, oppose cinq noms emblématiques qui ont brillé sur les pelouses européennes et internationales :

Riyad Mahrez (Al-Ahli – Arabie Saoudite) : capitaine des Verts, toujours symbole du leadership et de la créativité.

Amine Gouiri (Olympique de Marseille– France) : auteur d’une saison pleine de maturité et de régularité en Ligue 1.

Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund – Allemagne) : pilier défensif, désormais référence en Bundesliga et en sélection.

Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg, Allemagne) : révélation offensive du football algérien, explosif et décisif.

Rayan Aït-Nouri (Manchester City – Angleterre) : le latéral gauche séduit par sa constance et sa montée en puissance sous le maillot des Fennecs, et avec son club Manchester City menée par le Goat des entraîneurs Pep Guardiola.

Le vote du public et du jury permettra de désigner celui qui succédera à Amoura sacré Fennec d’Or lors de la précédente édition.

Les autres catégories : jeunes talents et encadrement à l’honneur

Outre le trophée principal, la soirée distinguera plusieurs autres catégories, illustrant la diversité du football algérien : Meilleur espoir (U21)

Trois jeunes pépites incarnent l’avenir des Verts :

Ibrahim Maza

Amin Chiakha

Badredine Bouanani

Tous trois sont déjà pressentis pour représenter la nouvelle génération du football algérien à l’international.

Meilleur entraîneur

La catégorie des techniciens met en lumière trois figures marquantes :

Farid Benstiti, le premier responsable de la barre technique de l’équipe nationale féminine.

Madjid Bougherra, symbole d’une nouvelle école de coachs issus de la génération dorée de 2010, et entraineur de l’équipe nationale A’.

Miloud Hamdi, champion avec le Young Africans en Tanzanie et modèle de réussite algérienne à l’étranger.

D’autres distinctions, notamment celle de la meilleure joueuse algérienne de l’année, seront également décernées durant la soirée.

Une cérémonie alliant sport, culture et fierté nationale

Le Fennec d’Or ne se limite pas au football : c’est aussi une célébration de la culture et du talent algériens sous toutes leurs formes.

Sur scène, plusieurs invités prestigieux sont attendus, parmi lesquels Rabah Saâdane, légende des Verts, ainsi que des artistes tels que Soolking et Fianso, qui apporteront une touche musicale et populaire à l’événement.

Le décor parisien, choisi pour sa symbolique d’ouverture et de rayonnement, offrira un cadre digne des grandes cérémonies internationales.

Diffusion et couverture médiatique

La cérémonie du Fennec d’Or 2025 sera diffusée en direct à partir de 20h30 sur les plateformes officielles de La Gazette du Fennec (site web, YouTube et réseaux sociaux).

Les internautes pourront suivre les remises de prix, les discours des lauréats et les performances artistiques.

De son côté, Algérie360 sera présente sur place pour une couverture exclusive de l’événement : interviews des joueurs, déclarations des organisateurs, images inédites des coulisses et de la remise des trophées.

Nos lecteurs retrouveront dès ce soir les résultats complets, les photos officielles et les réactions à chaud sur notre site et nos réseaux.