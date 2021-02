Femmes ingénieures : L’Algérie enregistre le plus fort taux au monde

Les ingénieures algériennes représentèrent le plus fort dans le monde, selon le dernier rapport de l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Le dernier rapport de l’Unesco intitulé « La course contre la montre pour un développement plus intelligent » a classé l’Algérie à la première place mondiale des femmes ingénieures avec un taux de 48,5%.

Rendu public le 11 février dernier à l’occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de science, le même rapport a dénoncé la faible proportion de femmes diplômées en ingénierie dans le monde (28%) par rapport à l’informatique (40%).

Les pays arabes, les mieux classés

Dans le classement établi par l’Unesco, les pays arabes et les pays de l’Amérique latine se sont distingués avec des chiffres qui dépassent largement les pays avancés.

Parmi les mieux classés des pays arabes, on retrouve la Tunisie avec un taux de 44,2%, la Syrie (43,9%), Oman (43,2%) et enfin le Maroc avec 42,2%. Quant à l’Amérique latine, on retrouve trois pays dépassant les 40 pourcents, à savoir le Pérou avec (47,5%), l’Uruguay (45,9%) et Cuba avec 41,7%.

Au fond du classement, on retrouve les pays avancés avec des taux très faibles par rapport aux pays arabes. La France (26,1%), l’Australie (23,2%), les États-Unis (20,4%), le Canada (19,7%) et la Suisse (16,1%).