Femmes actives algériennes : la durée du congé maternité officiellement prolongée

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris une décision majeure en faveur des mères salariées en Algérie. Il a ordonné l’allongement du congé de maternité, qui passe de trois mois et demi à cinq mois. Cette mesure vise à améliorer les conditions de vie des nouvelles mamans et à favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.

Une avancée pour les droits des femmes

L’extension du congé de maternité constitue une étape importante dans la protection des droits des femmes salariées en Algérie. En effet, la durée initiale de trois mois et demi était jugée insuffisante par de nombreuses associations et syndicats. Avec cette nouvelle réforme, les mères disposeront de plus de temps pour se reposer et s’occuper de leur nouveau-né avant de reprendre leur activité professionnelle.

Selon les experts en santé, l’allongement du congé de maternité aura un effet bénéfique sur la santé des mères et des enfants. Un repos prolongé permet aux mères de mieux récupérer physiquement et mentalement après l’accouchement. De plus, la présence prolongée de la mère aux côtés de son bébé favorise l’allaitement maternel et renforce le lien affectif entre la mère et l’enfant.

Quelles implications pour les employeurs ?

Cette réforme pourrait représenter un défi pour certaines entreprises, notamment en termes d’organisation du travail et de remplacement temporaire des salariées en congé de maternité. Toutefois, les autorités encouragent les employeurs à considérer cette mesure comme un investissement dans le bien-être des salariées et un facteur de productivité à long terme.

Cette décision pourrait ouvrir la voie à d’autres avancées en matière de protection sociale en Algérie. Certains acteurs plaident déjà pour une révision du congé de paternité afin d’encourager un partage plus équitable des responsabilités familiales entre les parents.

