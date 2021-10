Féminicides : une femme massacrée par son mari à Batna

Le phénomène des féminicides prend de plus en plus d’ampleur en Algérie, et la liste macabre s’allonge dramatiquement, mois après mois, dans les quatre coins du pays.

En effet, ce fléau continue toujours à enregistrer des chiffres alarmants. Ses victimes deviennent de plus en plus nombreuses.

Les violences faites aux femmes sont pratiquées principalement par leurs conjoints et en leur domicile familial, ce qui veut clairement expliquer qu’aucune femme n’est à l’abri.

Mère de deux enfants, tuée et massacrée par son mari

Dans le même sillage, la page Facebook Féminicides en Algérie a révélé qu’à la date du 28 septembre de l’année en cours, le phénomène des féminicides a ajouté à sa liste une nouvelle victime.

Il s’agit en effet, selon la même source, d’une jeune femme dans la trentaine, mère de deux enfants, dont l’identité n’a pas été révélée. Cette dernière habitait à Batna avec son mari et leurs enfants.

Les faits de l’histoire remontent à la soirée du 28 septembre 2021, quand le mari mis en cause a osé à mettre fin à la vie de sa conjointe, et ce, au sein de leur domicile familial. Ce dernier a poignardé son épouse avec des coups de couteau, avant de la massacrer sauvagement. Après avoir commis son crime, l’époux s’est rendu à la police de Batna.

Féminicides en Algérie, la page Facebook qui fait un travail de veille en dévoilant ce genre de crimes barbares à la société, a recensé jusqu’ici 37 cas de meurtre de femmes pour la seule année 2021.

À cet effet, la page Facebook susmentionnée appelle les pouvoirs publics et les services sécuritaires du pays à intervenir pour mettre fin aux crimes liés au phénomène des féminicides.

Il est à noter qu’en 2016, d’une loi contre les violences à l’égard des femmes a été adoptée, mais le phénomène des féminicides ne cesse de prendre de l’ampleur en Algérie.