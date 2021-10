Féminicides : une femme enceinte brûlée vive par son mari à Batna

Apparu dans le dictionnaire français, Le Robert, en 2015, pour être découvert par le grand public et passer dans le langage commun et courant et préoccuper les pouvoirs publics, le mot « féminicide » représente un fléau universel et le défi majeur des sociétés du XXIe siècle.

Depuis longtemps, des femmes ont été maltraitées, brutalisées et élevées dans une culture de l’infériorité. Les violences exercées contre elles, du mariage forcé aux coups répétés, sont des violences de genre qui induisent une sorte de banalité, voire d’impunité, conduisant au crime de sang.

Actuellement, les femmes risquent davantage d’être tuées au sein même de leur foyer que dans la rue, par leur mari plus que par un inconnu. Les circonstances d’un féminicide sont enregistrées régulièrement.

Tuée parce qu’elle donnait naissance qu’aux filles

C’est en effet, l’histoire d’Alwa Samra, une jeune femme de 37 ans et mère de quatre fillettes, tuée sauvagement par son mari, rapporte la page Facebook Féminicides Algérie.

En fait, selon la même source, les faits de l’histoire remontent à la date du 30 juillet de l’année en cours à Batna, où le mari d’Alwa s’est fait verser de l’essence sur son épouse enceinte de trois mois, pour la brûler vive par la suite.

Féminicides Algérie, la page Facebook qui fait un travail remarquable pour dévoiler ces crimes à la société, a fait savoir que l’époux d’Alwa la battait très souvent parce qu’elle donnait naissance qu’aux filles et qu’elle était également enceinte d’une autre, soulignant que c’est au moins la cinquième femme tuée à Batna cette année.

Ces crimes commis spécifiquement contre les femmes sont une réalité sociale qui alerte les pouvoirs publics et les chercheurs.