Féminicides en Algérie : poignant témoignage d’une rescapée

Une rescapée de la mort, qui est maintenant doublement condamnée par le regard de la société. Il s’agit d’une jeune malheureuse femme divorcée qui a fini par être kidnappée par son ex-mari, et puis défigurée à cause de la bêtise barbare de ce dernier qui avait failli lui ôter la vie. Cela s’est passé dans la wilaya de Saïda, dans l’ouest Algérien. Une histoire sordide qui témoigne de la fragile condition de la femme au sein de la société Algérienne.

Invitée d’une émission télévisée, la jeune femme, traductrice de profession, n’est plus que l’ombre de ce qu’elle était. « Je ne veux plus voir mon visage. Le visage d’un être défiguré ». Que lui reste-t-elle quand sa propre fille a peur de l’approcher ? « Ma propre fille ne veut plus venir dans mes bras, elle a peur de moi. Elle me voit comme un… ». Son ex-mari lui a tout pris, jusqu’aux subtiles éteintes de sa petite fille.

Le triste destin d’une femme Algérienne

Tout avait commencé pour cette pauvre femme quand elle a accepté d’épouser celui qu’il va devenir son bourreau. Elle travaillait au sein d’une entreprise étrangère, un poste qu’elle avait quitté car son mari ne voulait pas qu’elle travaille. « C’est mon mari, je devais lui obéir », a-t-elle lâché sur le plateau.

Après le mariage, le couple a eu un enfant, une petite fille âgée maintenant d’un peu plus d’un an. Apparemment, c’est le mari qui a décidé de recourir au divorce, laissant sa femme et son enfant sans la moindre ressource, ce qui avait poussé la femme à chercher un poste de travail qu’elle avait trouvé enfin dans un bureau d’étude.

Un jour, alors qu’elle allait travailler, une Volkswagen Tiguan de couleur blanche s’est arrêtée, alors qu’elle etait sur le point d’entrer dans l’immeuble. C’était son ex-mari. « Je ne m’attendais pas du tout à le voir », a confié la victime qui souligne que son ancien conjoint est déjà venu à son lieu de travail afin de protester devant les responsables qui ont accepté d’embaucher « sa femme ».

Vers une fin violente

Alors qu’il a tenté de l’approcher. La femme a poussé un cri. « Il y avait un chantier à côté, mais personne ne s’est donné la peine d’intervenir. Pourquoi faire ? C’était seulement un homme qui s’en prenait à sa femme », explique la victime qui a été ensuite embarquée de force dans la voiture aux vitres teintées, ce que son ex-mari n’avait pas manqué de lui faire savoir, alors qu’il avait pris la route vers une destination inconnue.

En route, l’homme qui fut son conjoint lui reproche d’avoir voulu refaire sa vie. « Que pouvais-je faire ? Mon père est un retraité ! Va-t-il s’occuper de nous ou bien de ma fille ? Il fallait que je nourrisse mon bébé qu’il a (son ex-mari) lui-même abandonné », se défend la jeune femme qui porte encore les pansements sur son visage.

« Il savait ou il allait, il ne m’a pas violenté en route, il a attendu qu’on arrive a destination« , confie la jeune femme qui commence à devenir perturbée. Elle affirme que le mari s’est arrêté dans une zone rurale, ou des nouveaux bâtiments ont été construits. C’est là où l’homme, à l’aide d’un cutter, lui altéré à jamais le visage afin qu’elle ne puisse jamais se remarier. La jeune femme ensanglantée a été enfin laissée pour morte, nageant dans son propre sang.