Féminicides Algérie : en parler et dénoncer pour mieux lutter (Vidéo)

Le féminicide en Algérie est un phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur dans notre société. En effet, de nombreuses femmes subissent quotidiennement toute sorte de violence qui leur mène souvent à la mort. On notera que ces crimes sont souvent commis par des membres de la famille des victimes et leurs proches. À savoir, pères, mères, frères et maris !

En fait, nombreuses sont les femmes qui ont rendu l’âme sous les yeux de leurs enfants. Égorgée, brûlée, étouffée, poignardée… plusieurs méthodes sont utilisées, mais un seul objectif : mettre fin à la vie des femmes innocentes de la pire des manières. Militants, société civile et médias, à vrai dire, une réelle mobilisation est indispensable pour lutter contre ce calvaire qui menace la vie de la gent féminine.

D’autant plus que les chiffres enregistrés reflètent une réalité effroyable ! Dans le détail, depuis le début de l’année 2022, plus de 37 cas de féminicide ont été enregistrés dans tout le territoire national. Tandis que les associations de défense des droits de la femme ont redoublé d’efforts, notamment sur les réseaux sociaux, la loi n’offre pas une réelle protection aux femmes.

On citera, à titre d’exemple, la clause du pardon mentionnée dans les lois qui criminalisent les agresseurs. Le temps n’est-il pas encore arrivé pour frapper avec une main de fer ? En effet, infliger des peines maximales aux personnes impliquées dans de telles affaires s’avère indispensable !

Une vidéo en hommage aux victimes de féminicides en Algérie

Féminicides Algérie est une page sur le réseau social Instagram qui vise à dénoncer les actes de violence et d’agression contre les femmes. D’ailleurs, cette page a fait plusieurs vidéo à ce sujet. Pour le coup, une vidéo assez émouvante a été publiée sur le compte Instagram susmentionné. Celle-ci vise à rendre hommage aux victimes du féminicides en Algérie. Dans le détail, plusieurs personnages connus ont participé à ce court métrage. Notamment la comédienne Mina Lachter.

En citant les noms des victimes et la date de l’agression, les participantes ont relaté des détails choquants à ce sujet. Tuée par son mari, étouffée par son fils, égorgée par son mari… la liste est encore longue. À la fin de ladite vidéo un appel a été lancé pour réagir et lutter contre ce phénomène. Donc vous l’aurez compris, le combat contre le féminicide doit devenir une affaire d’opinion publique.