Féminicides : 3 femmes sauvagement tuées à Sétif

Les féminicides, un fléau qui prend de plus en plus d’ampleur en Algérie et ne cesse d’endeuiller des familles à travers les quatre coins du pays.

Le nombre de victimes enregistré à cause de ce phénomène ne cesse d’augmenter et se multiplie jour après jour. Les dernières victimes sont de l’Est du pays, précisément de la wilaya de Sétif.

En effet, la page Facebook Féminicides Algérie a fait savoir qu’en date du 10 octobre de l’année en cours, un homme a tué sauvagement sa mère et sa sœur. Les faits du crime se sont déroulés lors de l’absence du père du coupable de la maison, quand ce dernier a saisi l’occasion et a poignardé sa mère Hadda âgée de 60 ans, ainsi que sa sœur Djamila, avant de les massacrer sauvagement.

Au moment des faits, les voisins des victimes ont entendu leur crie. Ces derniers ont immédiatement appelé la police. Aussitôt alertés, les policiers n’ont pas tardé à intervenir, pour mettre la main sur le coupable qui a pris la fuite après avoir commis son terrible crime, et le présenter à la justice.

Une autre victime enregistrée à El Eulma

Dans le même sillage, la ville d’El Eulma, a été témoin, ce lundi 12 octobre, d’un nouveau féminicide qui a secoué la wilaya de Sétif.

En effet, un homme de près de cinquante ans a tué hier sa femme quadragénaire et mère de trois enfants, à la suite d’une dispute. Le mari mis en cause a suivi sa victime qui a quitté le domicile conjugal en direction de son domicile familial, pour mettre fin à sa vie, en enroulant une corde autour de son cou et l’étrangler au vu de sa mère âgée, qui était incapable de protéger sa fille.

Après avoir commis son terrible crime, le mis en cause a quitté les lieux avec sang froid, laissant derrière lui le corps sans vie de la mère de ses enfants par terre.

Alertés, les éléments de la police se sont déplacés sur les lieux du crime et ont ouvert une enquête. Notons que le mis en cause a été arrêté et présenté à la justice en attendant son jugement.