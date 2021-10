Feminicides : 2021, une année sanglante pour les femmes algeriennes

Nombreux sont les problèmes que vit la société algérienne sur plusieurs plans. L’un plus dangereux que d’autres tel un phénomène qui n’a eu de cesse de se répandre et toucher la moitié de la société qui elle, donne la naissance à l’autre moitié, on ne parle plus d’agressions verbales ou de harcèlement, il s’agit ici de féminicide.

En effet, on entend de plus en plus ce mot qui révèle une réalité atroce ; les femmes sont tués un peu partout en Algérie. On ôte de la façon la plus abjecte la vie des mamans, des sœurs et des filles. Des crimes dont l’auteur est souvent un proche à savoir le père, le frère ou le mari.

45 est le nombre de femmes qui ont été tuées en Algérie depuis le début de 2021 selon les chiffres du recensement effectué par « Féminicide Algérie » qui alerte la société et les institutions face aux féminicides.

Un chiffre croissant et une cruauté inédite

Chacun de ces féminicides porte l’histoire d’une femme sauvagement tuée. Les lois ne semblent pas décourager les criminels dénués d’humanité qui n’hésitent pas à mettre fin à la vie des femmes, la plupart se montrent offusqués par ces crimes alors que d’autres tentent de les justifier.

En 2020, la même source (Féminicide Algérie) a enregistré 55 féminicides. Cette année 45 sont enregistrés à seulement deux mois de la fin de l’année. Malgré les efforts déployés par ce genre d’association on ne pourra jamais avoir des statistiques exactes sur le nombre de féminicide puisque beaucoup ne sont pas dénoncés voire étouffés au sein de la famille.