Féminicide : un homme égorge son ex-femme devant leurs enfants à Chlef

La série des drames de meurtres continuent toujours en Algérie. Malheureusement, cette fois-ci, c’était le tour de la jeune maman, Houhamdi Meriem, une quadragénaire habitant la commune de Ténès dans la wilaya de Chlef, tuée par son ex-mari.

En effet, les faits de l’histoire remontent à la date du 29 août dernier, où Meriem, maman de quatre enfants, a été tuée par son ex-époux, dans son domicile familial.

La cause de ce drame, selon des sources concordantes, est tout simplement parce que la victime « a demandé la prestation compensatoire des ses enfants auprès de son ex-mari ». Celui-ci a refusé de lui donner la somme en question, et l’a égorgé, ce dimanche 29 août, au vu de ses quatre enfants, dont le plus âgé est un adolescent de 14 ans, ont indiqué les mêmes sources.

Une maman pauvre mais débrouilleuse

Les sources ajoutent que la jeune maman égorgée, préparait les »Mhajeb » et les donnait à son fils pour les vendre dans la rue, afin de gagner quelques sous pour garantir une vie convenable à ses petits.

Sachant que l’ex-mari, accusé d’être impliqué dans le crime de meurtre, a déjà causé à son ex-épouse de graves blessures au niveau de la tête, en lui causant ainsi des effets psychologiques néfastes. Ce dernier n’a pas cessé de lui menacé régulièrement durant un mois avant de commettre son crime.

Le meurtre de Houhamdi Meriem est un drame qui a soulevé de nombreuses questions sur la sécurité du citoyen, notamment les femmes, dans le pays.