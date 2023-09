Féminicide en Algérie : une mère de 3 enfants assassinée par son mari à Blida

Un quartier populaire au cœur de la ville d’Ouled Yaïch, dans la wilaya de Blida, a été secoué par un meurtre tragique. La victime, une mère de trois enfants, a perdu la vie suite à une dispute violente avec son mari, qui a fini par la poignarder à mort. Les circonstances de ce drame ont éclaté tard dans la nuit d’hier (3 septembre) à aujourd’hui (lundi 4 septembre 2023).

Selon un média arabophone, qui rapporte les faits, tout a commencé par un simple désaccord entre le couple. Cependant, l’époux, incapable de contenir sa colère face aux événements, a fini par perdre le contrôle de lui-même et s’emporter violemment. Dans un accès de rage, il a saisi un couteau et a porté un coup fatal à sa femme. Elle est tombée sans vie devant lui, son corps baigné dans une mare de sang.

De plus, d’après les informations rapportées par cette même source, cette petite famille avait récemment emménagé dans la région d’Ouled Yaïch, il y a seulement quelques jours. Les détails exacts de leur arrivée dans ce quartier restent encore flous, mais ce meurtre tragique a choqué la communauté locale.

Les forces de l’ordre interviennent et ouvrent une enquête

Les forces de l’ordre sont rapidement intervenues sur les lieux du crime. Une enquête a été ouverte pour démêler les tenants et les aboutissants de cette tragédie épouvantable. Les autorités cherchent à comprendre ce qui a poussé cet homme à commettre un acte aussi violent et impardonnable.

Ce meurtre tragique rappelle également l’importance de sensibiliser la société à la violence domestique. Il est essentiel de créer un environnement où les victimes de violence domestique se sentent en sécurité pour demander de l’aide et signaler les abus. Les autorités et les organisations locales doivent travailler ensemble pour fournir un soutien aux victimes et prévenir de tels drames à l’avenir.

