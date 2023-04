Féminicide en Algérie : un homme tue sa femme enceinte à Ain M’lila

Une nouvelle tragédie vient de frapper la ville d’Ain M’lila, et ses habitants. En effet, une scène de crime particulièrement choquante s’est déroulée hier soir à Ain M’lila, une ville et commune de la wilaya d’Oum El Bouaghi, en Algérie. Un homme a tué sa femme, une mère de trois enfants et enceinte de leur quatrième.

Les faits se sont donc produits dans la ville où le couple vivait avec leurs trois enfants. La victime, âgée d’une trentaine d’années, a été retrouvée sans vie par les forces de l’ordre, alertées par des voisins inquiets.

Selon les premières informations recueillies sur place, l’auteur présumé du crime est le mari de la victime. Les raisons de cet acte odieux n’ont pas encore été déterminées.

D’après les sources locales, le suspect, sera interrogé par la police pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.Sur les photos diffusées sur Facebook, nous pouvons apercevoir, les habitants du quartier qui se sont tous rassemblés, surement choqués par cet actes afin d’avoir, eux aussi, les tenants et les aboutissants de ce drame.

I ndice de criminalité 2022 : quelle place pour l’Algérie ?

L’indice Numbeo de 2022 montre que l’Algérie affiche un score de 53,25 en termes de criminalité, ce qui la place dans la catégorie «modérée». L’Algérie est classée 97ème au niveau mondial et occupe la dernière place dans le top 10 africain.

Bien que la plupart des indicateurs soient modérés, quatre indicateurs, tels que l’évolution de la criminalité au cours des trois dernières années, le trafic de drogues, la prévalence de la corruption et l’insécurité en marchant seul la nuit, ont des scores élevés. La lutte contre la criminalité en Algérie doit se concentrer sur ces domaines et la coopération régionale est nécessaire pour renforcer la sécurité dans la région.