Feminicide en Algérie : un crime crapuleux secoue Sidi Bel Abbès

La question des féminicides est une préoccupation mondiale qui concerne tous les pays dont l’Algérie, ou leurs nombres ne cesse d’augmenter, et les crimes se font de plus en plus violent. Une femme de la ville de Sidi Bel Abbès vient d’en faire les frais, et s’est vue assassinée par son mari.

L’époux de la victime a mis fin aux jours de celle-ci, dans la banlieue de Boumlik Abdelkader à Sidi Bel Abbes, suite à un rassemblement de foule décrit comme chaotique. Il aurait utilisé une arme tranchante, occasionnant de grave blessures a la femme après l’avoir poignardé a plusieurs reprises. Le suspect a pris la fuite juste après son odieux crime. L’équipe de recherche et d’intervention a appréhendé le criminel qui s’était réfugié au sommet de la montagne El Atouche.

Ce n’est pas le premier féminicide de l’année

L’Algérie comptabilise déjà quelques féminicides pour l’année 2022, en effet le premier a eu lieu à la wilaya d’Oum El Bouaghi, en janvier passé dans la commune de Fekrina : la victime était une infirmière connue sous le nom de Mensouri Hafida. La jeune femme avait été d’abord portée disparue, avant d’être brûlée et enterrée, ce qui avait secoué toute la commune dont les circonstances demeurent encore floues.

Un second crime avait été comptabilisé, et c’est celui de Louiza Hamadache, une femme âgée de 65 ans assassinée par son fils dans la commune de Taghzout dans la wilaya de Bouira. La femme avait été battue à mort, recevant des coups jusqu’au décès.