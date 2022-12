Féminicide à Souk Ahras : une femme tuée par les membres de sa famille

Un effroyable crime a secoué la wilaya de Souk Ahras, laissant pour victime une jeune femme enceinte de sept mois âgée d’à peine 19 ans. Ce meurtre, qui vient s’ajouter aux nombreux féminicides perpétrés dans notre pays, a été commis par les membres de la famille de la jeune femme, à savoir sa mère, ses deux sœurs et son frère.

D’après les informations rapportées par la page Facebook « Féminicides Algérie », les faits de cet effroyable crime remontent à mars 2022 dans la wilaya de Souk Ahras, quand une jeune femme d’à peine 19 ans a perdu la vie après que sa famille a découvert sa liaison avec un homme.

Après l’avoir emprisonné à la maison, frappé et insulté, les membres de la famille de la victime ont décidé de passer à l’action et de l’assassiner « pour laver l’honneur de leur famille », a encore rapporté la même source. Ainsi, et trois jours durant, la mère, les deux sœurs et le frère ont tenté d’ôter la vie à la jeune femme, alors enceinte de sept mois.

La première tentative consistait à lui faire avaler de l’esprit de sel pour faire croire à un suicide. Pour la deuxième tentative, la sœur ainée a essayé de l’étranger pour mettre fin à ses jours, mais en vain. Ainsi, ils décident de s’y prendre à quatre pour réussir leur coup. C’est alors que les deux sœurs et la maman l’ont mobilisé en tenant ses mains et ses pieds, tandis que le frère l’étouffait avec un oreiller. Après avoir subi tous ces supplices, la jeune femme a rendu l’âme avec son bébé qui n’aura pas vu le jour.

Jeune femme tuée à Souk Ahras : les assassins lourdement condamnés

Une fois leur abominable crime commis, la mère, ses deux filles et son fils n’ont pas essayé de dissimuler le corps. Bien au contraire, ils ont appelé les secours pour faire d’abord croire à un arrêt cardiaque ayant entraîné la mort de la jeune femme. Avant d’essayer de faire croire au suicide. Cependant, l’autopsie et le rapport du légiste ont démontré la vérité, affirmant que le jeune femme a perdu la vie suite à un assassinat.

Selon la page Facebook « Féminicides Algérie », le frère de la victime allait prendre l’entière responsabilité de cet assassinat devant la justice. Mais l’une de ses deux sœurs, qui est encore mineur, a fini par tout avouer, dévoilant la complicité de l’ensemble des membres de la famille dans ce crime. Ainsi, la justice a condamné le frère, premier responsable du meurtre, à la peine capitale, et a condamné la mère et les deux autres sœurs à des peines de dix (10) de prison.