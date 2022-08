Féminicide à Skikda : un homme égorge sa mère

En Algérie, les actes criminels font souvent la une des informations. De par la violence des actes, les citoyens sont dans la plupart des cas choqués par les faits.

Cette fois ci, l’affaire concerne un trentenaire qui a tué sa mère. En effet, selon le media arabophone Echorouk, un homme âgé de 32 ans a égorgé sa mère ce vendredi 26 août 2022 dans la soirée.

La femme de 65 ans a été tuée suite a une dispute qui s’est déroulée au sein même du domicile familial. C’est dans la wilaya de Skikda, plus précisément dans la rue d’El Harrouch que les faits se sont déroulés.

Selon la même source, l’homme a suivi sa parente qui sortait de la maison, pour la « massacrer » en pleine rue. Il était dans un état hystérique voire second.

Même si quelques personnes ont tenté d’apporter leur aide, le criminel était tellement énervé et agité qu’ils n’ont rien pu faire, et personne n’a pu l’arrêter. Ils ont du attendre l’arrivée de la police qui l’a maitrisé grâce a un taser électrique.

La mère de l’agresseur est malheureusement décédée, et n’a pas survécu a cette violente agression. Elle a donc été transférée au service mortuaire de l’hôpital El-Harrouch.

Criminalité en Algérie : la DGSN fait le point

L’année 2022 n’a pas été de tout repos pour les forces de l’ordre algériennes. Durant ce deuxième trimestre, ce n’est pas moins de 8.117 individus qui ont été arrêtés par la Police judiciaire relevant de la Sûreté nationale.

Selon un communiqué diffusé par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) le mercredi 3 août 2022, 7.723 affaires ont été traitée en Algérie lors de ce second trimestre qui ont « permis l’arrestation de 8.117 individus ».

Ce bilan est des plus alarmants, et laisse les citoyens algériens perplexes vis-à-vis du taux de criminalité et de la sécurité sur le territoire national.