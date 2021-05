Féminicide à Relizane : une sexagénaire lâchement égorgée

Un meurtre odieux a secoué la ville d’ El Guettar dans la wilaya de Relizane en cette fin de mois béni. Une dame de 61 ans prénommée M.B.Z a été retrouvée sans vie gisant dans un puits de 22 mètres de profondeur avec un niveau d’eau de 6 mètres situé à l’intérieur de son domicile personnel.

Selon une reconstitution approximative des faits et certaines informations qu’a obtenu Echorouk, le coupable serait entré dans la maison de la victime, il lui aurait tranché la gorge et se serait acharné sur elle avec plusieurs coups de couteaux au niveau du cou et de la tête, avant de l’abandonner au fond du puits de la maison et de s’enfuir lâchement, laissant sa victime pour morte.

Une véritable scène d’horreur

La victime vivait seule dans une maison du centre- ville, elle était veuve et mère d’une fille adoptive. Sa fille, jeune étudiante universitaire avait l’habitude de rentrer les jeudis en fin de semaine.

En rentrant ce jeudi comme à son habitude, la jeune fille découvre une véritable scène d’horreur. C’est en ouvrant la porte qu’elle remarque du sang partout dans la maison. Désemparée face à cette horrible scène, la fille s’est précipitée pour demander de l’aide et du secours auprès de ses voisins qui ont à leurs tours immédiatement contacter les services de police de la région.

Une enquête a été ouverte afin d’en savoir plus sur les motifs du crime et de découvrir le coupable responsable de cet acte effroyable.

L’incident a révolté les habitants de la ville de Relizane , qui ne comprennent pas comment est-il possible de s’en prendre à une femme d’une manière aussi odieuse et aussi terrifiante sans pitié et sans aucune considération pour ces dix derniers jours du mois sacré.