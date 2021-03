Féminicide : 10 membres d’une même famille arrêtés à Chlef

Une femme septuagénaire a été tuée dans la wilaya de Chlef. Les circonstances de cette disparition ont été enfin élucidées par les services de police de la wilaya. Dix membres d’une même et unique famille ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire.

Dix membres d’une même famille ont été arrêtés par les éléments de la police de la wilaya de Chlef. Ces dix individus sont suspectés d’être impliqués dans le meurtre d’une femme âgée de 76 ans. Les dix suspects sont également accusés d’avoir tenté de dissimuler et d’effacer des preuves susceptibles de mener les enquêteurs vers la piste du meurtre.

Le meurtre d’une septuagénaire

Les faits de cette affaire remonteraient au décès suspect de la victime. Une femme âgée de 76 ans. Cette septuagénaire aurait été tuée par l’un de ses proches, les autres membres de la famille auraient tout fait pour effacer toute piste qui pouvait indiquer aux enquêteurs l’implication de l’un des leurs dans ce meurtre sordide.

En effet, les dix suspects auraient déclaré lors de l’enquête menée par les éléments de la police de la wilaya de Chlef, que la septuagénaire souffrait de maladies chroniques, et qu’elle serait morte à cause d’une surdose. Une fois l’enquête clôturée, les policiers sont parvenus à la conclusion que la vielle dame serait morte étranglée, et qu’elle ait été arrosée d’un liquide nettoyant afin d’effacer toute trace ou empreinte.

Suite à cette conclusion, les dix individus impliqués ont été arrêtés par les éléments de la police. Un PV a été également rédigé à leur encontre. Ils sont accusés de meurtre avec préméditation, mais également d’avoir effacé des éléments de l’enquête, ce qui a entravé le travail de la police et de la justice. Deux de ces suspects se trouvent en détention provisoire, tandis que le huit autres sont sous surveillance judiciaire.