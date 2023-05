Fella Ababsa pleure sa défunte sœur Naima et déclare « je n’ai que Dieu »

Récemment confrontée à plusieurs épreuves personnelles, la chanteuse et interprète algérienne Fella Ababsa s’est livrée en émotion dans une interview. Elle y révèle avoir subi des traumas physiques et psychologiques et n’avoir été soutenue par personne.

La solitude et l’isolation ont mis les nerfs de l’artiste à rude épreuve, à tel point qu’elle éclate en sanglots au beau milieu de l’interview…

Fella Ababsa se désole de sa solitude « si ma sœur était encore là.. »

Fella Ababsa, plus connue sous le nom de Fella El Djazairia dans le monde arabe, est une chanteuse bien connue de la scène algérienne. Connue pour son timbre vocal unique, Fella est aussi notoire pour sa relation fusionnelle avec sa défunte sœur, Naima Ababsa. Cette dernière décède malheureusement en 2021 des suites d’une longue maladie, laissant sa soeur en proie au chagrin et à la solitude.

L’accident de Fella en février dernier à Paris n’arrange rien ; elle se retrouve hospitalisée en urgence après une chute grave. Coma, déchirure musculaire et intervention chirurgicale, Fella est prise en charge en urgence et c’est la descente aux enfers depuis pour l’artiste.

Seule face à sa convalescence, Fella déplore son isolement et le manque de soutien qu’elle a vécu. Elle se livre en larmes sur le plateau de Rabah Allaoua, journaliste people, sur son ressenti vis-à-vis de la situation.

« La seule personne qui était capable de prendre un avion pour venir me voir à Paris était ma sœur Naima… Le Covid m’a pris la personne la plus chère à mon cœur ».

Interrogée sur ses connaissances parmi les peoples et leur intérêt pour elle pendant sa maladie, Fella révèle qu’elle est toute seule depuis son accident « Je n’ai que Dieu », ajoute celle-ci entre deux sanglots.

Fella Ababsa : entre deuil et problèmes de santé, la chanteuse appelle à l’ aide

Pas tout à fait rétablie et sombrant dans l’isolement, Fella avait fait appel aux Algériens via Rabah Allaoua en février dernier. Elle révèle dans l’interview les circonstances de son accident et la prise en charge discutable dont elle a fait l’objet en France.



La chanteuse a fait face à de sérieuses complications suite à sa chute, notamment des difficultés respiratoires aiguës et des déchirures musculaires à la poitrine. « Je vais mourir ici toute seule » lance-t-elle d’un ton triste au public.