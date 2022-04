Feghouli va quitter Galatasaray pour un autre club turc

Sofiane Feghouli ne restera pas à Galatasaray, c’est une certitude. Mais il ne manque pas d’offres puisque plusieurs clubs Turques lui ont fait les yeux doux en perspectif de l’engager lors du prochain mercato estival.

Galatasaray a décidé de ne pas renouveler le contrat de Sofiane Feghouli en raison de son gros salaire. Ce dernier, quittera le club une fois la saison en cours terminée pour s’engager gratuitement avec le club qui le veut et qui endossera son maillot à partir du prochain exercice.

Auteur d’une saison mi-figue mi-raisin, et malgré la blessure dont il est victime, Sofiane Feghouli demeure tout de même une valeur sûre que n’importe quel club veut l’avoir dans son effectif. En effet, il attise les convoitises de plusieurs clubs Turques qui se sont d’ores et déjà manifestés pour s’offrir les services du milieu de terrain international Algérien lors du prochain mercato estival.

Parmi les clubs intéressés par les services du joueur, on peut citer Basaksehir dont l’entraîneur a fait part à ses dirigeants de son souhait de compter Feghouli dans son effectif la saison prochaine. C’est du moins ce qu’affirment plusieurs médias turcs qui lient de nouveau le nom de milieu offensif de 32ans à Istanbul BB.

Le joueur pourrait être intéressé par une nouvelle expérience à Basaksehir dans la mesure où ce dernier occupe la 4e place et prétend prendre part à l’Europa League lors de la saison prochaine.

Il pourrait rejoindre Ghezzal à Besiktas

Sofiane Feghouli pourrait également rejoindre son compatriote Rachid Ghezzal à Besiktas puisque selon Cnn turk, le club champion de l’exercice précédent le suit de près.

Besiktas hésite entre Feghouli et le joueur de Millwall, Jade Wallace qui sera lui aussi libre cet été. Mais selon des indiscrétions, il aurait entamé les négociations avec l’international algérien afin de le convaincre de le rejoindre et barrer ainsi la route aux autres courtisans. Un club au grandes ambitions sportives, ce qui pourrait inciter le joueur à le rejoindre à partir du prochain été et ce, bien évidemment, dans le cas où il sera convaincu par l’offre de Besiktas.

En Turquie depuis 2017, Sofiane Feghouli veut poursuivre sa carrière à la «Süperlig». Libre de tout engagement, il est maitre de son destin et pourra donc étudier les différentes offres qu’il a reçues en toute tranquillité, avant de trancher quant à sa future destination. A 32 ans, le joueur est toujours assoiffé à gagner d’autres titres et enrichir ainsi son palmarès sportif.