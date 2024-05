Feghouli lourdement sanctionné en Turquie à cause d’un dérapage

Sofiane Feghouli a été l’auteur d’un comportement inapproprié dans un match de championnat turc envers un joueur adverse et l’arbitre. Cela lui a couté une lourde sanction.

Alors que les footballeurs à son âge préfèrent terminer leur carrière au golfe, Sofiane Feghouli (34 ans) continue toujours à évoluer dans le haut niveau, la Süper Lig turque. Lors du dernier match en championnat turc, ayant opposé son équipe Karagümrük à Kayserispor (2-2), il a été aligné parmi le onze de départ et a réussi à remettre les pendules à l’heure à la 51ᵉ minute.

On jouait les dix dernières minutes du match, l’attaquant international a été tiré du maillot par un joueur adverse, au moment où il se lançait pour une contre-attaque. Il a perdu tous ses nerfs et s’en est pris à son antagoniste. L’arbitre, après avoir revu l’action sur la VAR, n’a pas hésité à infliger un carton rouge à « Soso ». Une décision qui n’a pas été du goût du joueur. Ce dernier, a été l’auteur d’un comportement inapproprié envers le « referee », en lui lançant des mots avant de sortir.

Quelles sanctions infligées sur Feghouli ?

La Commission de discipline de la Ligue turque n’a pas été toléré le dérapage de Sofiane Feghouli. En effet, elle lui a infligé une lourde sanction.

D’abord, une sanction de 2 matchs et une amende de 26.000 lires (environ 800 euros) pour son comportement violent envers le joueur adverse. Aussi, une suspension de 3 matchs et une amende de 34.000 lires (environ 1000 euros) après s’en avoir pris à l’arbitre suite à son expulsion. Le tout, c’est 5 matchs de suspension et environ 18000 euros d’amende.

À quatre matchs de la fin de la saison (1 match de Coupe et 3 matchs de championnat), Feghouli est déjà en vacances plus tôt que prévu.