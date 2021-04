Fédération équestre : une élection et des accusations

La Fédération équestre algérienne devra tenir le samedi 10 avril à Alger prochain une AGE « Bis », pour un deuxième round des élections pour la présidence de l’instance.

Rien ne va plus au sein de la Fédération Équestre Algérienne (FEA), en cause des dysfonctionnements dans le mode des élections de la présidence de l’instance, créant un malaise parmi ses membres.

En effet, lors de la première Assemblée générale élective de l’instance, la Fédération équestre algérienne n’a pas pu élire son nouveau président, et ce, parce que la seule candidate pour la présidence, a finalement obtenu autant de oui que de non (21).

Selon nos sources, le deuxième candidat à cette élection à savoir Bahloui Seghier a vu son dossier de candidature, rejeté a seulement quelques heures de l’élection, la Commission de candidatures, l’ayant informé à la veille de cette AGE que son dossier a été finalement « rejeté », car « jugé incomplet ».

Qui est derrière cette décision ?

Une décision qui n’a pas été du gout du vice-président au sein du même Bureau, ce dernier a déposé plusieurs recours concernant la liste de Fahima Sebiane, mais ils ont été tous rejetés,

La candidate Fahima Sebiane aurait obtenu le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports, et de l’ancien président sortant M’hamed Zoubir Metidji, qui a affiché clairement et directement son soutien total lors de son dernier meeting à la candidate, Fahima Sebiane, une démarche condamnée et dénoncée formellement par Bahlouli et ses partisans, qui estiment que ce genre de comportement qui n’ont rien d’éthique, entravent le bon déroulement des élections, et n’encouragent à aucun cas la transparence et la régularité des élections.

Par conséquent, Bahlouli a pointé d’un doigt accusateur le ministère de la Jeunesse et des Sports, invoquant ouvertement sa « partialité en faveur de Sebiane.

Pour rappel, l’AGE “Bis” pour l’élection d’un nouveau président de la Fédération équestre algérienne est fixée au 10 avril à Alger.