« C’est une équipe moyenne », le président de la FBF critique l’Algérie

Le président de la Fédération Burkinabé de Football (FBF), Lazare Banssé, a révélé récemment de lourdes critiques quant à l’Équipe nationale algérienne.

En effet, et avant le match de la sixième journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ledit président n’a pas hésité à critiquer les hommes de Belmadi ainsi que les terrains des stades algériens.

» L’Algérie gagne dans ses stades à cause d’un mauvais terrain. Cette équipe est moyenne quand elle joue dans d’autres stades, et vous avez vu quand on a joué contre elle, nous aurions pu gagner avec trois buts, si la chance était de notre côté « , a-t-il affirmé.

Dans le même sillage, le premier responsable de la FBF a poursuivi : » les stades algériens sont dangereux pour nos joueurs actifs dans les équipes internationales les plus fortes. Je promets à nos fans que nous allons les rendre heureux et pourquoi pas se qualifier pour l’événement mondial « .

Des déclarations qui soulèvent beaucoup d’interrogations

Les déclarations de Lazar Banssé soulèvent beaucoup d’interrogations, notamment que ce dernier se rend compte que l’équipe nationale algérienne n’est pas une équipe qui peut jouer sur un mauvais terrain, vu que la plupart de ses joueurs sont actifs dans de grands clubs européens, qui disposent d’excellents terrains.

Pour rappel, les Champions d’Afrique se déplaceront au Caire le 10 novembre prochain pour la confrontation face à Djibouti, avant de recevoir, le 14 novembre, le Burkina Faso, et ce, dans le cadre des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.