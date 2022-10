Fédération Algérienne de Tennis : Yousfi risque une radiation à vie

Auteur d’un terme diffamatoire, le président de la fédération algérienne de tennis, Mohamed Sofiane Yousfi, a été suspendu de toutes les activités sportives à titre conservatoire. Il risque même une radiation à vie.

Lors d’une intervention en marge d’une commission technique, le président de la fédération algérienne de tennis, Mohamed Sofiane Yousfi, s’est illustré par un terme maladroit. « J’ai découvert un niveau lamentable en termes de comportements dans la famille du tennis… Ça me désole parce que je pensais que c’était beaucoup plus au football qu’il y avait de la « voyoucratie » ». Dira-t-il.

Le moins que l’on puisse dire, est que le ministère de la jeunesse et des sports n’a pas fait la sourde-oreille. En effet, il a prit une décision importante, celle de suspendre le concerné à titre conservatoire. Il est interdit de toute activité relative au sport avant de comparaître devant la commission de discipline et d’éthique du comité olympique algérien.

Yousfi radié à vie ?

A cet effet, et alors que la vidéo de la déclaration du patron de la FAT a circulé sur les réseaux sociaux, le MJS a vite réagi. Il a publié dans la foulée un communiqué officiel.

« Les déclarations provocatrices du président de la fédération algérienne du tennis en l’encontre de la famille sportive du tennis et du football, lors de la réunion technique tenue jeudi le 13 octobre 2022, est un comportement qui va à l’encontre des valeurs du sport et ce, conformément à l’article 8 du décret exécutif numéro 16-153 établi le 16 Chabane 1437 correspondant au 23 mai 2016 fixant les dispositions statutaires relatives aux dirigeants sportifs bénévoles élus ». Lit-t-on au début du communiqué du MJS, publié hier dimanche le 17 octobre.

« Ainsi, le président du ministère de la jeunesse et des sports, Abderrazak Sebgag, décide de suspendre le président de la FAT à titre conservatoire de toutes les activités relatives au sporte. Et ce, conformément l’article 217 de la loi 13-05 établi le 23 juillet 2013, avant de comparaître devant la commission de discipline et d’éthique du comité olympique algérien ». Ajoute le MJS.

En attendant de connaitre la sanction qui lui sera infligée, Mohamed Sofiane Yousfi risque la radiation à vie, d’autant plus que les plaintes de certains athlètes ne plaident guère en sa faveur.