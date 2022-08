Fécondation in vitro (FIV): les conseils des médecins du Centre Anadolu

Aujourd’hui, beaucoup de couples se tournent vers les centres de fécondation in vitro pour réaliser leur rêve d’avoir un enfant. Dans le même temps, les techniques de fécondation in vitro se sont considérablement améliorées et les taux de réussite ont progressivement augmenté.

Le directeur du département FIV du centre médical Anadolu, Dr Tayfun Kutlu, spécialiste en gynécologie obstétrique et en FIV, ainsi que Dr Ebru Ozturk Oksuz informent, dans cet article, les couples qui souhaitent avoir un bébé des choses qu’ils doivent savoir avant de se lancer dans une démarche de FIV.

L’infertilité est un problème fréquent qui touche un couple sur six. Les mauvaises conditions de vie et la malnutrition affectent souvent les capacités reproductives des femmes et des hommes.

Procédure de fécondation in vitro

Lors de la FIV, l’ovule prélevé sur la femme est fécondé en laboratoire avec le sperme du mari. L’ovule fécondé (l’embryon) est ensuite planté dans l’utérus de la mère. La durée de cette procédure peut augmenter, car on y prend en compte : le temps pendant lequel la future mère doit prendre certains médicaments ; la période d’ovulation ; l’atteinte d’un certain stade par l’embryon avant sa transplantation dans l’utérus.

La procédure de FIV se termine généralement au bout de 2-3 semaines. Cependant, dans certains cas, elle peut s’étendre jusqu’à 4-5 semaines.

Parmi les nombreuses techniques de FIV, le couple choisira celle qui lui correspond

Les chercheurs ont développé de nombreuses méthodes de FIV. Celles-ci diffèrent selon l’âge, le poids, l’état de santé et le mode de vie de la future mère ; même de la qualité du sperme du mari est prise en compte. Il n’existe a pas de « méthode miracle » qui marche à tous les coups.

L’âge de la femme compte

L’âge de la femme joue un rôle important dans le succès de la FIV. En effet, le nombre et la qualité des ovules diminuent avec l’âge, ce qui réduit la probabilité de succès de ma procédure. Il est conseillé d’effectuer la FIV avant l’âge de 35 ans. Cependant, il existe des méthodes de FIV efficaces même au-delà de 35 ans.

De même, les capacités reproductives des hommes se détériorent avec le temps en raison de la diminution du taux de testostérone. Avec l’âge, le corps produit moins de spermatozoïdes, chose qui réduit la probabilité de concevoir un enfant.

Ne retardez pas la FIV !

Si la grossesse ne survient pas au bout d’une année, les médecins recommandent aux couples qui souhaitent avoir un enfant de contacter un centre de FIV. Si l’âge de la femme est supérieur à 35 ans, il vaudrait mieux réduire le délais d’attente à 6 mois.

Plus tôt la cause de l’infertilité identifiée et traitée, plus les chances de succès augmentent.

La procédure de FIV peut être répétée

La grossesse peut ne pas survenir lors de la première tentative de FIV. Dans une telle situation, le médecin peut décider de répéter la procédure avec la même méthode ou en choisir une autre. Les couples qui optent pour la solution de la FIV doivent se préparer à l’éventualité de procéder à plusieurs tentatives.

La congélation des ovules est recommandée pour les femmes qui, à cause d’un risque de maladie, reportent leur grossesse ou qui, en raison de leur âge, ont une réserve d’ovules réduite. Grâce aux technologies en développement, la qualité des ovules congelés ne se détériore pas lors de la décongélation. Il est donc possible de planifier la grossesse au moment opportun. Pour la congélation des ovules, les femmes n’ont pas besoin de certificat de mariage.

Taux de réussite élevé des FIV

Grâce aux progrès des technologies et des médicaments, la probabilité de concevoir un enfant par fécondation in vitro augmente sans cesse. Aujourd’hui, il est possible d’obtenir une grossesse même avec la transplantation d’un seul embryon. Le nombre de FIV réussies s’accroît. La procédure elle-même devient moins gênante.

Il convient de souligner qu’à la faveur de méthodes qui causent moins d’effets secondaires, les femmes enceintes ne subissent pas de détérioration grave de leur qualité de vie.

Gardez une attitude positive

Comme pour tout traitement, l’état psychologique du patient joue un rôle important pendant la FIV.

Gardez un moral au beau fixe. Ne vous focalisez pas sur le traitement. Continuez votre vie normalement pendant l’intervention. Livrez-vous à vos activités et à vos passe-temps préférés. C’est important de rester occupé.

Il est déconseillé de prendre pour exemple les couples qui ont subi une fécondation in vitro infructueuse. Du moment que les techniques sont individuelles, une méthode qui ne convient pas à un couple peut très bien vous réussir.

Il est indispensable d’avoir une attitude positive pendant cette période et d’obtenir l’aide de professionnels.