Fête de l’indépendance : 100 000 logements seront distribués

Un demi-million de familles bénéficieront d’un logement à l’occasion de la fête de l’indépendance.

Le ministère du Logement a déclaré qu’un demi-million de familles bénéficieront d’un logement à l’occasion de la fête de l’indépendance qui se déroulera après-demain.

En effet, le ministère en charge des habitations a annoncé, ce samedi 3 juillet 2021, le début de la distribution de 100 000 logements au profit de près d’un demi-million de familles, à compter de dimanche, à l’occasion de la fête de l’indépendance, qui tombe le 5 juillet.

Le ministère a indiqué dans un communiqué que pour la première fois en Algérie, la distribution des logements concernera cinquante-trois wilayas, à partir de dimanche, et que le processus sera supervisé par les walis de ces villes.

Le ministère de Tarek Belarbi a souligné que 58 000 logements seront distribués dans le système judiciaire et 17 000 logements sous forme de location publique, en plus de 11 000 logements ruraux et 4 000 logements sous forme promotionnelle publique.

Le 5 juillet : “une journée chômée et payée”

Ajoutons à cela que la journée du lundi 5 juillet, coïncidant avec la célébration du 59ᵉ anniversaire de la fête de l’indépendance nationale, a été déclaré chômée et payée par la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme Administrative et du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale par le biais d’un communiqué commun.

Cette même source a déclaré qu’à « l’occasion de la fête de l’indépendance et conformément à la loi n. 63 -278 du 26 juillet 1963 modifiée et complétée fixant les fêtes légales, la journée du lundi 5 juillet 2021 sera chômée et payée pour l’ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi qu’aux personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l’heure ou à la journée ».