FC Toulouse : Chaibi affiche son soutient au Marocain Aboukhlal

Le joueur marocain du FC Toulouse, Zakaria Aboukhlal, est au cœur d’une polémique. Il a eu le soutien de son coéquipier au club, l’international algérien Farès Chaibi.

Selon des informations rapportées par « RMC Sports », une altercation a eu lieu entre Zakaria Aboukhlal et l’élue toulousaine Laurence Arribagé. Et ce, lors des festivités organisées au lendemain de la consécration du FC Toulouse de la Coupe de France.

En effet, le joueur n’a pas apprécié une remarque de l’élue qui demandait aux joueurs de faire moins de bruit au moment d’un discours. « Chez moi, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes », lui a-t-il lancé. La scène, minimisée par Laurence Arribagé auprès de RMC Sport, s’est déroulée devant plusieurs témoins.

La direction du TéFéCé a décidé, dans la foulée, de mettre à l’écart l’international marocain jusqu’à nouvel ordre, en attendant les résultats d’une enquête interne, ajoute la même source.

Il faut dire que cette polémique a suscité la réaction de Farès Chaibi. Ce dernier, a voulu témoigner son soutien à son ami le Marocain, via un message sur Instagram : « Always with you big brother » (« Toujours avec toi grand frère »). Cela reflète la bonne relation d’amitié qui existe entre les deux joueurs.

Aboukhlal dément les accusations dont il fait l’objet

Zakaria Aboukhlal a réagi à propos des accusations dont il fait l’objet. En effet, il a publié un démenti sur les réseaux sociaux.

« Après l’article publié par RMC lundi 15 mai, j’ai eu l’opportunité de rencontrer et de discuter avec Laurence Arribagé. Durant cet entretien, nous avons tous les deux confirmé que les informations de RMC Sport ne correspondent pas à ce qu’il s’est réellement passé le 30 avril au Capitole. Nous voudrions mettre un terme à cette controverse, qui nous a tous deux fortement affectés, ainsi que nos familles ». A-t-il écrit.

Malgré le démenti du joueur, « RMC Sports » maintien ses informations. Le média français réaffirme qu’une altercation a bien eu lieu entre le footballeur international marocain de 23 ans et l’adjointe au maire en charge des Sports.