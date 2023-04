FC Nantes : Hadjam écarté par Kombouaré à cause du jeûne

Le néo-international algérien Jaouen Hadjam a été écarté par son entraineur Antoine Kombouaré pour le match de cet après-midi qui opposera le FC Nantes à Reims. Si ce dernier a pris une telle décision, c’est parce que le joueur a refusé de rompre son jeûne le jour du match.

Le FC Nantes accueillera cet après-midi Reims, pour le compte de la 29e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Si Andy Delort a été retenu pour le match, le nom de son compatriote Jaouen Hadjam n’a pas figuré dans la liste des convoqué.

En effet, l’entraineur Antoine Kombouaré a décidé d’écarter le nouveau latéral gauche de la sélection nationale. La raison ? C’est parce que le joueur a refusé de rompre son jeûne le jour du match.

Et pourtant, Hadjam a déjà joué pendant le Ramadan. C’était lors du dernier match ayant opposé la sélection nationale au Niger à Tunis. Le jeune joueur de 20 ans a même livré une bonne performance.

Kombouaré n’en est pas à sa première

L’entraineur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a déjà parlé aux joueurs musulmans. Il leur a fait savoir qu’il ne compte pas sur ceux qui refusent de rompre leur jeûne le jour d’un match.

« J’ai rencontrés les joueurs musulmans. On a discuté. On travaille de façon à ce que ça se passe bien et c’est souvent le cas. Il y a la volonté que le week-end, les joueurs soient au top pour faire gagner l’équipe ». A-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’avant-match.

A noter que le technicien français n’en est pas à sa première. En effet, il a déjà écarté Kalifa Coulibaly à cause du jeûne lorsqu’il dirigeait le PSG. « J’ai vécu la même situation. J’essaie de jeûner toute la semaine. Le coach nous gère différemment pendant la semaine. Le jour de match, tu ne peux pas le faire parce que ça demande trop d’efforts ». Témoigne l’international malien.